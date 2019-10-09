Ирек Зиннуров: «Сейчас Яна Мартынова школу плавания открыла, но ей тяжело ее вытягивать»

Депутаты Госдумы предлагают обнулить ставку налога на прибыль для частных спортивных школ

Ряд депутатов Госдумы выступили с инициативой обнулить ставку налога на прибыль для частных спортивных школ. И ссылаются при этом на успешный опыт льготирования частных медицинских клиник, которых после этого стало появляться все больше и больше. Сегодня предприниматели, открывающие детские школы, платят 20% налога на прибыль, драконовские налоги заставляют многие из них закрывать школы. Непросто приходится даже олимпийским чемпионам, открывающим такие заведения после завершения спортивной карьеры под свое имя: большие траты сказываются и на большой стоимости обучения для детей. Почему это происходит и как нулевая ставка даже в итоге увеличит налоговую базу для государства, газете «Реальное время» рассказал ватерполист, двукратный призер Олимпиад по водному поло, а ныне президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров.

Депутаты предлагают обнулить ставку налога на прибыль для частных спортивных школ

«Реальное время» уже писало о «спортивных» инициативах ряда депутатов Госдумы РФ, которые должны привлечь в спорт большие деньги со стороны не только крупного бизнеса, но и малых и средних компаний. В частности, предлагалось ввести льготы по налогу на прибыль для компаний, вкладывающих деньги в строительство и организацию собственной спортивной инфраструктуры и содержащих на балансе спортобъекты, и вернуть «советские» спортивные клубы на заводы.

Это, в частности, должно помочь в выполнении одного из майских указов президента РФ Владимира Путина: поднять число россиян, занимающихся физкультурой и спортом и ведущих здоровый образ жизни, до 55%. Ирек Зиннуров, один из авторов инициатив, поделился с нами еще одним предложением народных избранников федеральному правительству: обнулить ставку налога на прибыль для организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта. А именно — для тех, кто готов открывать и содержать частные спортивные школы.

Ирек Зиннуров поделился еще одним предложением народных избранников федеральному правительству: обнулить ставку налога на прибыль для организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта. Фото Олега Тихонова

И ссылаются при этом на льготные условия для частных медицинских клиник

Авторы инициативы полагают, что сегодня целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в Налоговый кодекс РФ, «в части применения к налоговой базе для организаций, оказывающих услуги области физической культуры и спорта, включая услуги по спортивной подготовке детей и юношества, а также созданных при производственных предприятий трудовых коллективов, ставки в 0 процентов в отношении налога на прибыль организации». Условия для льготирования по услугам в области физической культуры и спорта могут быть дополнительно оговорены через формирование правительством РФ закрытого перечня таких услуг.

Ватерполист, двукратный призер Олимпиад по водному поло, а ныне президент СК ВВС «Синтез» ссылается на опыт с льготным налогообложением частных клиник. Так, согласно пункту 1.1 ст. 284 НК РФ к налоговой базе, определяемой организациями, осуществляющими образовательную и (или) медицинскую деятельность, сегодня применяется налоговая ставка 0%. По аналогии с медицинской сферой, где применение ставки 0% налога на прибыль привело к существенному росту числа частных клиник, предлагаемая налоговая льгота для спортивных школ также должна создать благоприятную экономическую среду для частного бизнеса, простимулировав интерес к оказанию физкультурных и спортивных услуг, особенно в сфере детско-юношеского спорта, а, следовательно, к значительному увеличению количества частных детско-юношеских секций, кружков, клубов, спортивных школ коммерческого характера.

Сегодня предприниматели, открывающие детские школы, платят 20% налога на прибыль

— Дело даже не в помощи крупным компаниям, бизнесу, корпорациям, которые открывают подобные школы, дело в увеличении числа занимающихся спортом детей. И открытие частных школ в этом должно помочь. В свою очередь, школам, я считаю, должно помочь государство введением нулевой ставки на прибыль, — отмечает депутат, приводя в пример открытие олимпийской чемпионкой Юлией Барсуковой в Казани Центра гимнастики в 2010 году.

«Школам должно помочь государство введением нулевой ставки на прибыль», — отмечает Зиннуров, приводя в пример открытие олимпийской чемпионкой Юлией Барсуковой в Казани Центра гимнастики в 2010 году. Фото rgymnastics.ru

Ирек Зиннуров напоминает, что нулевое налогообложение для частной медицины было не всегда, его ввели как пилотный проект и бессрочным сделали только в этом году. И проект этот, полагает он, удался: потому что оказалось, что люди готовы сами вкладывать в свое здоровье деньги. И в эту отрасль бизнес тоже готов вкладывать деньги. Чтобы точно так же заработали и частные спортивные школы — им нужна помощь от государства в виде льготного налогообложения. В настоящий же момент, в силу реформы законодательства о физической культуре и спорте, многие организации, осуществляющие услуги в этой области, в том числе по спортивной подготовке, не относятся к системе образования и не осуществляют образовательную деятельность, а, следовательно, они применяют стандартную ставку 20% налога на прибыль, что ложиться тяжелой ношей для тех, кто все-таки пытается такие школы открывать.

«Яна Мартынова, пловчиха, свою школу плавания недавно открыла. Но ей тяжело ее вытягивать…»

Даже несмотря на драконовские налоги, сегодня в России все-таки уже отмечается тенденция открытия частных спортивных секций, кружков, детских спортивных школ в форме коммерческих организаций, поскольку многие предприниматели хотели бы заниматься услугами в этой сфере как бизнесом, рассчитывая на его прибыльность. Особенно получило распространение открытие футбольных школ в свете особого внимания к данному виду спорта в период подготовки и проведения в РФ чемпионата мира по футболу. Нередко частные спортивные школы открывают сами спортсмены, но из-за высоких налогов многие вынуждены рано или поздно закрываться. Очень редко такие проекты оказываются успешными, с сожалением отмечает Ирек Зиннуров.

— Проблема в налогах! Частная медицина не могла встать на ноги, пока там не сделали нулевую ставку! Потом таких клиник больше стало появляться, и врачи в государственных клиниках тоже стали получать больше: конкуренция на рынке привела к выравниванию зарплат. Так и здесь. Если бы льготы были введены, мы бы с вами заметили появление еще большего числа школ, ежегодно бы открывались новые. Вот сейчас Яна Мартынова, пловчиха, свою школу плавания открыла. Но ей тяжело ее вытягивать… На возмещение тех затрат, что она несет, например на аренду спортивных помещений, ей приходится собирать деньги с родителей! А если бы налогов было меньше, и родители бы меньше платили за обучение в частных спортшколах, — объясняет депутат Госдумы.

«Яна Мартынова, пловчиха, свою школу плавания открыла. Но ей тяжело ее вытягивать… На возмещение тех затрат, что она несет, например, на аренду спортивных помещений, ей приходится собирать деньги с родителей!» Фото sportrt.ru

Спортивные школы могли бы помочь спортсменам, которые, завершают свою карьеру

Зиннуров обращает внимание на то, что даже футбольные школы, несмотря на большой запрос на них со стороны родителей и детей, зачастую открываются лишь при больших командах премьер-лиги, второй лиги, у которых есть большие бюджеты. А все потому, что пытавшиеся открыть такие школы обычные предприниматели вытянуть бизнес не могут:

— Буквально на днях на хоккейном матче разговаривал с одним знакомым, он мне говорит: «Да, у меня была такая детская спортшкола, но я не потянул»… Между тем частные спортивные школы могли бы помочь еще и спортсменам, которые, рано или поздно, завершают свою карьеру. При льготном налогообложении они могли бы податься в бизнес, открывая спортшколы под свое имя.

Депутат согласен, что государство должно при этом регулировать и качество самих спортивных школ (как оно регулирует частные клиники). Лицензирование таких школ совершенно необходимо: если государство дает нулевое налогообложение на эту деятельность, оно вправе и контролировать ее. Одновременно с рынка никуда не уйдут и государственные детско-юношеские спортивные школы, так как талантливые дети должны иметь возможность заниматься спортом бесплатно. Но точно так же родители этих детей должны иметь возможность вкладывать деньги в ребенка, если он показывает хорошие результаты. И в этом могут помочь как раз специализированные спортивные школы каких-нибудь олимпийских чемпионов.

Родители должны иметь возможность вкладывать деньги в ребенка, если он показывает хорошие результаты. И в этом могут помочь как раз специализированные спортивные школы каких-нибудь олимпийских чемпионов. Фото Максима Платонова

Нулевая ставка на прибыль в итоге приведет к увеличению налоговой базы, считают депутаты

Авторы инициативы рассказали «Реальному времени», что в кулуарах с предложением обнулить ставку налога на прибыль для организаций, открывающих спортивные школы, согласны почти все. Против пока только в Минфине РФ: у ведомства своя задача — собрать как можно больше налогов, там считают, что при очередной льготе налогооблагаемая база уменьшится. Но для команды Антона Силуанова у депутатов Госдумы есть свои аргументы:

— Дело же в том, что этих детских школ сегодня мало! Их и нет почти, этих налогов. А когда эти детские школы создадутся, появятся тренерские составы, преподавательские. Работники начнут же платить налоги, НДФЛ тот же, и налоговая база как раз должна будет увеличиться! — рассуждает Зиннуров.

Обнуление ставки налога на прибыль, если на это все же согласится правительство РФ, должно принести в итоге к решению сразу нескольких задач. Во-первых, увеличится число детей, занимающихся физкультурой и спортом, тем самым государство получит через несколько лет будущих чемпионов в различных видах спорта. Во-вторых, спортсмены получат возможность найти работу после завершения своей карьеры, причем работу по их специальности и интересам: а детей будут учить профессионалы, имеющие в том числе и олимпийские медали. И, наконец, появятся дополнительные рабочие места, что приведет и к увеличению налогооблагаемой базы, о чем так печется Министерство финансов.