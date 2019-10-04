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Жизнь царской России — в турецкой коллекции фотографий

07:00, 04.10.2019

В «Манеже» открылась выставка «Царская Россия в фотографиях из коллекции дворца «Йылдыз»

Жизнь царской России — в турецкой коллекции фотографий Фото: tatar-inform.ru

Архитектуру, городские виды и кадры из жизни Российской империи второй половины 19-го века можно увидеть в Казанском Кремле, где открылась выставка «Царская Россия в фотографиях из коллекции дворца «Йылдыз». Уникальную коллекцию привезли из Турции в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции. Обо всем подробнее — в видеосюжете.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоКультураИстория Татарстан
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