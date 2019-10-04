Жизнь царской России — в турецкой коллекции фотографий

Архитектуру, городские виды и кадры из жизни Российской империи второй половины 19-го века можно увидеть в Казанском Кремле, где открылась выставка «Царская Россия в фотографиях из коллекции дворца «Йылдыз». Уникальную коллекцию привезли из Турции в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции. Обо всем подробнее — в видеосюжете.