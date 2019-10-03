Команда главного по тарифам: Груничев забрал замом «уфасовца» Павлова и увеличил штат

Тарифный комитет расширяет количество заместителей до четырех и формирует новую команду специалистов, в которой могут оказаться еще несколько выходцев из татарстанского УФАС

Правительство Татарстана утвердило структурные преобразования в Госкомитете РТ по тарифам (постановление КМ РТ №883). Судя по всему, новый глава тарифного комитета преобразует государственную структуру в подобие мегарегулятора внутреннего рынка. Александр Груничев, ушедший год назад с поста руководителя Управления антимонопольной службы, убедил президента Татарстана расширить головной состав вверенного ведомства до четырех замов и, вероятно, будет менять команду своего предшественника Марата Зарипова. Наличие нового зама уже утверждено, а приближенные источники главным кандидатом на этот пост назвали «Реальному времени» соратника Груничева по федеральной службе 27-летнего Сергея Павлова. Сохранят ли посты остальные три нынешних заместителя, зависит от того, как пройдет утверждение первой креатуры шефа по тарифам. Эксперты считают, что расширение состава вызвано переделкой «мусорных тарифов» и грядущими изменениями в электросетевом комплексе.

Усиление руководящей надстройки

Правительство Татарстана опубликовало на своем сайте постановление №883, которым утвердило структурные преобразования Госкомитета РТ по тарифам. Документ с тяжеловесным названием «О внесении изменений в постановление КМ от 15.06.2010 №468 «Вопросы Государственного комитета РТ по тарифам» был подписан премьером Алексеем Песошиным 30 сентября, но опубликован вечером 1 октября. Таким образом, в преддверии очередной тарифной компании, Александр Груничев выстраивает новую систему прохождения аудита и принятия тарифных решений на 2020 год.

Главная новация касается усиления руководящей надстройки ведомства. Как следует из документа, количество заместителей увеличивается с трех до четырех.



В самой рабочей зоне ожидается оптимизация: вместо 21 подразделения в госкомитете будет 18, следует из новой схемы, размещенной в приложении к постановлению кабмина. Так, в ней исчезло самостоятельное управление регулирования организаций коммунальной сферы (регулировало тарифы для ЖКХ). А отдел регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения потерял приставку «утилизация ТБО». Из чего следует, что Груничев выделил регулирование мусорных тарифов в отдельный отдел, но в какой — не угадать.

«То, что было сделано на скорую руку, оказалось неприемлемым в части мусорных нормативов, особенно для малого бизнеса», — считает Марат Галеев. Фото gossov.tatarstan.ru

Кроме того, в названиях многих отделов исчезло указание на конкретное отраслевое предназначение: их заменили на абстрактные названия. Скорее всего, мусорными тарифами будет заниматься «отдел регулирования тарифов непромышленной сферы», а может быть, к примеру, отдел инвестиционных программ на пару с отделом мониторинга коммунальной сферы. По сведениям источников, эта вотчина, которой управляла зампред Лилия Борисова, пока сохраняется за ней.

— То, что было сделано на скорую руку, оказалось неприемлемым в части мусорных нормативов, особенно для малого бизнеса, — считает председатель экономического комитета Госсовета РТ Марат Галеев. — Они оказались кратно завышены. Вообще, в экономическом регулировании никогда не может быть кратного роста тарифов. Это приводит к недееспособности новых платежей. Кратный рост не может считаться грамотным вариантом решения проблемы вне зависимости от того, как это обосновывается.

Тут нужно уточнить, нормативы устанавливались не тарифным комитетом, а Минстроем РТ, но исправлять ошибки мусорной реформы придется команде Груничева.

Без транспортного отдела, или Тайм-аут до 9 октября

Интересно, что в новой схеме напрочь исчез и отдел регулирования тарифов на транспортные услуги и услуги связи. При прежнем руководстве за транспортные тарифы отвечал зампред Дмитрий Симкачев, работавший на этом посту с 2010 года. Однако за несколько месяцев до реформы он покинул госкомитет по собственному желанию. Его сменщиком стала специалист со стажем Лариса Хабибуллина. И вот как раз в этом году вновь разгорается битва за тарифы на проезд в общественном транспорте. Автобусные перевозчики требуют очередного повышения платы за проезд, но кто в новой структуре будет отвечать за диалог с ними остается неясным.

— Нельзя с ходу идти на поводу у перевозчиков. Их требования нуждаются в перепроверке и проведении независимых экономических расчетов, — подчеркнул Марат Галеев.

В этом году вновь разгорается битва за тарифы на проезд в общественном транспорте. Фото Павла Платонова / evening-kazan.ru

Одним словом, от прежней структуры, созданной экс-главой Маратом Зариповым, почти ничего не осталось. В статусе рядовых отделов с замысловатой специализацией уравнены 18 подразделений. Изменится ли штатная численность и заработная плата экспертов — непонятно. В постановлении об этом ни слова. До сих пор в госкомитете работали 108 специалистов разной категории с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 2,34 млн рублей (премии начисляет председатель комитета отдельно).

Получить комментарии от автора реформы не удалось. Александр Груничев к моменту выхода постановления вышел в отпуск.

— Он будет отдыхать до 9 октября, — сообщили в его приемной.

Пресс-служба комитета по нашей просьбе не смогла с ним связаться, поэтому объяснить логику структурного преобразования комитета в ведомстве затруднились. Отказались комментировать преобразования и в Центре социальных и экономических исследований (ЦЭСИ), через который новая схема проходила защиту и обоснование. А члены общественного совета при комитете просто не успели изучить постановление кабмина.



Кого заденет реформа Груничева

Эксперты убеждены, что реструктуризация связана с формированием новой команды и перераспределением полномочий между четырмя заместителями шефа тарифного комитета. Так, у первого зама, пост которого сейчас занимает опытнейший регулятор Александр Штром, остаются важнейшие функции по регулированию и контролю тарифов на электрическую энергию. В этом смысле ничего не должно измениться у субъектов розничного рынка электроэнергии. Ведь базовые значения тарифной сетки на электричество утверждаются на федеральном уровне, а на региональном — происходит лишь их корректировка в зависимости от уровня напряжения. Источники утверждают, что здесь был перекос в пользу крупных промпредприятий. На высоком уровне напряжения тарифы на электричество были низкими и выгодными для компаний, а на низком уровне — высокими, что ударяло по малому и среднему бизнесу: «Сейчас есть поручение президента Татарстана исправить этот дисбаланс, чтобы бизнес не убегал в другие регионы за дешевой энергией», — рассказали осведомленные с ситуацией собеседники издания.

Кроме того, в ведении Штрома остаются тарифы на техприсоединение к сетям, от чего напрямую зависят доходы сетевых операторов. И главным образом гарантирующего игрока ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева. Сейчас в этой нише назревает другая серьезная социальная проблема. По данным источников, с подачи федеральных властей обсуждается резкое повышение платы за техприсоединение домовладений — с 500 рублей до 75 тысяч рублей. Если на законодательном уровне примут это повышение, то в Татарстане его автоматически пролонгируют.

У первого зама, пост которого сейчас занимает опытнейший регулятор Александр Штром, остаются важнейшие функции по регулированию и контролю тарифов на электрическую энергию. Фото Романа Хасаева

— Возражений не стоит ожидать: эти тарифы будут отражены в декабре на 2020 год, — отметил собеседник «Реального времени».

Кроме того, на федеральном уровне инициируются радикальные изменения в переходе на эталонные сбытовые надбавки и эталонные тарифы. Это может существенно урезать аппетиты «Сетевой компании».

Впрочем, у первого зампреда в новой структуре есть и потери. Он перестанет регулировать тарифы на тепло, вырабатываемое крупными генераторами. Как видно из схемы, раньше в его подчинении находился отдел по регулированию тарифов на тепловую энергию, получаемую в режиме комбинированной выработки электроэнергии. Поэтому ему волей-неволей приходилось быть регулятором в распределении тепловых нагрузок между генераторами ТГК-16 и «Татэнерго», которые «делились» на высшем уровне с участием Минстроя РТ и исполкомов городов. Теперь на горячую линию фронта решили бросить новичка, считающегося доверенным лицом Александра Груничева по прежней работе в федеральной антимонопольной службе.

В бой идут новички

Пост заместителя госкомитета предложен 27-летнему Сергею Павлову (у Груничева было два зама по фамилии Павлов в УФАСе, но к себе он забирает Сергея Вячеславовича), сообщают источники. Судя по всему, при покровительстве шефа тот быстро дорос до заместителя руководителя татарстанского УФАС. После окончания в 2014 году Российской академии правосудия Павлов пришел на должность специалиста первого разряда отдела контроля органов власти Татарстанского УФАС России, а в 2017 году был назначен одним из заместителей по контролю за органами власти, следует из его карьерной биографии. В настоящее время он отвечает за закупки и антимонопольный контроль. За 4 года работы он не раз защищал интересы УФАС по РТ в арбитражном суде в тяжбах против местных госучреждений, которые оспаривали предписания антимонопольщиков.

В пресс-службе УФАС по РТ «Реальному времени» официально не подтвердили, но и не опровергли ухода Павлова. В настоящее время замглавы управления не подавал заявление об уходе, сообщили в ведомстве. Но скорее всего, это случится после выхода из отпуска Груничева. Источники утверждают, что у других замов госкомитета «чемоданное настроение» и многое будут зависеть от того, как пройдет утверждение первого кадра Александра Груничева. Будет ли он перетягивать в команду других замов с прежнего места работы, покажет время.

Пост заместителя госкомитета предложен 27-летнему Сергею Павлову (у Груничева было два зама по фамилии Павлов в УФАСе, но к себе он забирает Сергея Вячеславовича), сообщают источники. Фото tatar-inform.ru

По количеству заместителей Александр Груничев «догоняет» отраслевых татарстанских министров. Так, у главы Минпромторга Альберта Каримова под рукой постоянно пять заместителей, столько же у нового вице-премьера — главы Минсельхоза Марата Зяббарова. Кстати, последний, несмотря на слухи об уходе первого заместителя Николая Титова, пока не меняет команду своего предшественника. Больше замов у главы Минтрудсоцзащиты Эльвиры Зариповой — шесть. Абсолютное первенство по количеству помощников у министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ирека Файзуллин: вместе с ним отраслью в ручном режиме управляют еще семь заместителей министра. Меньше всего замов лишь у молодого главы Минсвязи РТ Айрата Хайруллина: в его в прямом подчинении находятся всего два заместителя. Источники утверждают, что большой состав замов в министерствах обусловлен не только мобильностью «первого лица», а в первую очередь широтой задач. По их словам, у руководителя физически не доходят руки, поэтому он опирается на надежных замов. Между тем госкомитет по определению заточен на узкие задачи — это установление экономически обоснованных тарифов.

— Сложность тарифного регулирования в том, что нужно соблюдать баланс интересов, нельзя придерживаться интересов одной стороны, — считает Марат Галеев. — Тарифное регулирование затрагивает все больше сфер деятельности, объемы производимых расчетов растут. Поэтому без цифровых технологий просто не справиться. Ведь чем больше объем перерабатываемой информации, тем выше обоснованность в тарифном регулировании.

Глава экономического комитета указал, что комитету придется держать тесную связь с Министерством информатизации, связи и цифрового развития в переходе на единый протокол передачи данных. До сих пор ведомства республики работают на разных языках программирования, и эта проблема не решена. «Преобразование министерства как раз связано с введением единообразия, чтобы ведомства понимали друг друга одинаково», — заключил он.