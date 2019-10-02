Казани добавят подземный водозабор, две новые ТЭЦ и 14 котельных

В исполкоме города рассказали о планах по развитию городской инженерной инфраструктуры по проекту генплана

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня в мэрии Казани озвучили планы по развитию инженерной инфраструктуры города. Проектом генплана предусмотрено строительство нового подземного водозабора, полноценной сети дождевой канализации, охватывающей всю территорию застройки города, двух ТЭЦ и 14 котельных. Подробнее о том, где, когда и какие новые инженерные объекты ждать, — в материале «Реального времени».

Баланс положительный, но не окончательный



Искандер Гиниятуллин, заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, сообщил, что намеченный на 2020 год пуск канализационной насосной станции «Заречье» мощностью 20 тыс. кубометров в час и нового цеха по термомеханической обработке илового осадка полностью вписывается в проект генплана Казани-2040. С пуском КНС «Заречье» предполагается законсервировать КНС «Верхняя», уточнил он.

Искандер Гиниятуллин также сообщил о предусмотренном генпланом строительстве нового водозабора «Столбищенский» производительностью 200 тысяч кубометров в сутки — на базе месторождения в Лаишевском районе. С его запуском подача воды в город увеличится почти на треть.

Замруководителя исполкома подробно обрисовал состояние существующего коммунального хозяйства города. Он сообщил, что сейчас единственный большой источник питьевой воды — поверхностный водозабор «Волжский», который обеспечивает 510 тысяч кубометров в сутки, закрывая потребности города на 87%, а остальные 13% приходится добирать за счет мелких скважин и 178 водоразборных колонок в частном секторе.

Искандер Гиниятуллин сообщил, что намеченный на 2020 год пуск канализационной насосной станции «Заречье» и нового цеха по термомеханической обработке илового осадка полностью вписывается в проект генплана Казани-2040. Фото kzn.ru

— До потребителей питьевая вода подается с помощью 99 водопроводных насосных станций по почти двум тысячам километров водопроводных труб, — уточнил Гиниятуллин.

Всего Казань в настоящее время потребляет 630 тысяч кубометров воды в сутки, и при этом основной водоисточник не обеспечивает бесперебойную подачу воды в случае аварии или нештатной ситуации:

— Транспортировку канализационных стоков осуществляют 69 насосных канализационных станций по 1350 километрам сетей мощностью до 600 тысяч кубов в сутки.

В состав казанских электросетей, по словам Искандера Гиниятуллина, входят 28 подстанций от 110 до 500 кВ суммарной мощностью 4322 киловольт-ампера и более 2600 трансформаторных подстанций, а суммарная протяженность казанских ЛЭП — 6,3 тыс. км. Суммарная протяженность эксплуатируемых газовых сетей составляет 3920 км.

— В городе сформирован положительный баланс выработки и потребления коммунальных ресурсов, однако потребление по городу неравномерно, и ряд территорий перспективного развития требует отдельных решений, — сделал вывод Гиниятуллин. — В связи с этим в генеральном плане уделено значительное внимание вопросам территориального развития.

Казань в настоящее время потребляет 630 тысяч кубометров воды в сутки, и при этом основной водоисточник не обеспечивает бесперебойную подачу воды в случае аварии или нештатной ситуации. Фото Ильи Репина

Генплан спасения Казани от потопов

О деталях планируемого развития инженерной инфраструктуры Казани журналистам рассказала главный инженер проекта ГАУ «Институт Генплана Москвы» Валентина Веткина. Она сообщила, что генплан в предлагаемом проектировщиками виде предусматривает «расширение охвата города централизованными инженерными системами» и доведение до 100% охвата застроенной территории очистными сооружениями для поверхностных стоков (стоков, поступающих в ливневую канализацию).

Информацию о строительстве ливневок она выделила особо: предполагается, что реализация генплана, предусматривающего строительство новых водосточных сетей и коллекторов, решит наконец проблему регулярного затопления городских магистралей ливневыми водами.

По словам Веткиной, с целью увеличения надежности работы системы водоснабжения города в будущем источники воды предстоит закольцевать в единую сеть. А для повышения надежности работы системы водоотведения для перераспределения сточных вод между КНС «Заречная» и КНС «Ново-Азинская» предусматривается строительство КНС «Перспективная» в Ново-Савиновском районе производительностью 2 тыс. кубометров в час.

Хозяйственно-бытовую канализацию проект генплана предусматривает расширить за счет строительства и реконструкции 176 КНС и 1376 километров напорно-самотечных канализационных сетей, а кроме КНС «Заречная» планируется построить КНС «Перспективная» в Ново-Савиновском районе для перераспределения сточных вод между подсистемами других КНС, сообщила представитель проектировщика.

По словам Веткиной, для повышения надежности работы системы водоснабжения города в будущем источники воды предстоит закольцевать в единую сеть. Фото kzn.ru

Проект генплана также предусматривает реконструкцию магистрального газопровода Миннибаево — Казань для подачи дополнительного объема газа, реконструкцию 16 существующих газорегуляторных пунктов и строительство 203 км газовых сетей и 84 газорегуляторных пунктов.

Кроме того, планируется увод под землю городских воздушных ЛЭП с реконструкцией 318 км существующих линий, строительством 145 новых кабельных линий и 17 новых электроподстанций в дополнение к существующим.

Экономии мешает экология

Отдельным блоком на пресс-конференции представили информацию о предусмотренных генпланом мерах по развитию теплоснабжения Казани. В городе хотят построить две новые ТЭЦ: в Приволжском районе — в микрорайоне «Березовая роща», и в Советском — в Восточной промзоне. Кроме того, планируется строительство 14 новых котельных: пяти в Кировском районе, трех в Советском, пяти в Приволжском и одной в Авиастроительном. Предусмотрены реконструкция трех теплоэлектростанций, одной котельной и 40 километров тепловых сетей, а также строительство двух источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии и 87 километров тепловых сетей.

На вопрос корреспондента «Реального времени», не планируется ли в рамках геплана перевод отдельных новых микрорайонов на индивидуальное отопление с помощью газовых котлов, которое в рамках реализации программ энергосбережения несколько лет назад осуществлялось в Татарстане и позволило уменьшить платежи жителей за отопление, а энергетикам — расходы на содержание и ремонт тепловых сетей, участники пресс-конференции дали отрицательный ответ.

— Этот вопрос регулируется законом о теплоснабжении в Российской Федерации, в котором основной упор сделан на развитие комбинированных способов выработки энергии, — пояснил Искандер Гиниятуллин. — Мы должны уходить от индивидуальных отопительных приборов… Здесь целый перечень причин. Во-первых, дело в экономике выработки электроэнергии, которая необходима для развития промышленности страны. Во-вторых, одно дело — ТЭЦ, построенная с учетом всех экологических норм, и совсем другое — когда из дома торчит большое количество «выхлопных труб», которые выбрасывают в атмосферу газы. В-третьих, при индивидуальном отоплении встает вопрос о содержании мест общего пользования в многоквартирных домах — никто из жильцов не хочет за свой счет отапливать лестничные клетки, подвалы, чердаки и другие подобные помещения.

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