Фотомарафон «100-летие ТАССР»: культурный клуб в здании бывшей синагоги, 1929 год
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Казанскую синагогу открыли 12 марта 1915 года. Она была построена целиком на средства еврейской общины — покупка места и переоборудование жилого здания, стоявшего на нем, под молельный дом, обошлись в 85 000 рублей.
К 1917 в Казани жили более 3 тысяч евреев. Во время войны община пополнилась бежавшими сюда евреями из Польши и Украины. После революции всех уравняли в правах — и, казалось бы, вечно гонимый народ мог наконец вздохнуть спокойно.
Но в середине 1920-х годов, когда поднял голову Союз воинствующих безбожников, под угрозой оказалась уже синагога. Отстоять ее так и не удалось — в 1929 году нарком внутренних дел ТАССР направил в ЦИК обращение:
«В порядке выполнения наказа избирателей, данного Городскому Совету XIV созыва, и постановления многочисленных общественных организаций и рабочих о закрытии синагоги, Народный комиссариат внутренних дел ТАССР просит Президиум ЦИК договор, заключенный с еврейской религиозной общиной от 6 июня 1926 г., расторгнуть, синагогу закрыть и передать здание под культурное учреждение трудящимся евреям». 6 апреля 1929 года в здании казанской синагоги открылся еврейский дом культуры.
Имущество синагоги «реквизировали». В НКВД отправились Свитки Торы, меноры, мебель — все без разбора. Правда, что-то удалось спасти. Например, скатерть, укрывавшую стол, на который возлагали Тору, успела вынести из синагоги одна еврейская семья. Ее хранили почти 70 лет, и когда в 1996 году синагогу передали еврейской общине, скатерть заняла свое место в обновленном молельном доме.
А в 1929 году торжественный зал синагоги завесили советскими плакатами, а на самых почетных местах расположили портреты Ленина, Маркса, Энгельса, Дзержинского и Буденного. И снова, на долгих 67 лет, казанские евреи остались без пристанища.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Софью Борисовну Бородову, координатора образовательных и семейных программ еврейского центра Казани.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Еврейская община Казани ведёт свою историю с давних времён.
Евреи много сделали для развития торговли, культуры и науки в Казани.
Было среди них много и революционеров - из песни слов не выкинешь.
"А в 1929 году торжественный зал синагоги завесили советскими плакатами, а на самых почетных местах расположили портреты Ленина, Маркса, Энгельса, Дзержинского и Буденного".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/153305-fotomarafon-100-letie-tassr-kulturnyy-klub-v-zdanii-byvshey-sinagogi-1929-god
Если присмотреться, то можно разглядеть в центре портрет Ленина, справа от него Маркса и Буденного на коне, а слева Энгельса и Троцкого, а не Дзержинского.
Что удивительно - Троцкий был в это время уже в ссылке в Алма-Ате.
Уважаемое РВ много "страниц" посвящает и истории более древней.
В том числе и Казанскому ханству.
Например, уважаемый академик Р.С.Хакимов многие годы пишет о тюркских государствах, в том числе и об истории Казанского ханства.
Сперва правоверная иудейка, потом правоверная троцкиста, затем правоверная сталинистка, потом ярая анти-сталинистка в конце жизни приняла христианства и упокоилась на московском кладбище под огромным могильным Крестом.
Евгения Соломоновна написала обличающую своих коллег книгу "Крутой маршрут", которая пользовалась бешеным успехом во времена "перестройки".
Таких "правоверных", как Евгения были миллионы, десятки миллионов пионеров, комсомольцев, партийцев, но не все они обладали литературным даром, как Соломоновна.
Давно пора установить мемориальную доску на тех домах, где жила Е.С.Гинзбург в Казани будучи молодой марксисткой, работая в "Красной Татарии" и КГУ им.Ульянова-Ленина.
Память о щнаменитых учёных, деятелей культуры, государственных и партийных деятелей из казанской еврейской общины также должна быть увековечена на улицах Казани.