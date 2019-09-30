Фотомарафон «100-летие ТАССР»: культурный клуб в здании бывшей синагоги, 1929 год

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Казанскую синагогу открыли 12 марта 1915 года. Она была построена целиком на средства еврейской общины — покупка места и переоборудование жилого здания, стоявшего на нем, под молельный дом, обошлись в 85 000 рублей.

К 1917 в Казани жили более 3 тысяч евреев. Во время войны община пополнилась бежавшими сюда евреями из Польши и Украины. После революции всех уравняли в правах — и, казалось бы, вечно гонимый народ мог наконец вздохнуть спокойно.



Но в середине 1920-х годов, когда поднял голову Союз воинствующих безбожников, под угрозой оказалась уже синагога. Отстоять ее так и не удалось — в 1929 году нарком внутренних дел ТАССР направил в ЦИК обращение:

«В порядке выполнения наказа избирателей, данного Городскому Совету XIV созыва, и постановления многочисленных общественных организаций и рабочих о закрытии синагоги, Народный комиссариат внутренних дел ТАССР просит Президиум ЦИК договор, заключенный с еврейской религиозной общиной от 6 июня 1926 г., расторгнуть, синагогу закрыть и передать здание под культурное учреждение трудящимся евреям». 6 апреля 1929 года в здании казанской синагоги открылся еврейский дом культуры.

Здание синагоги с вывеской культурного клуба, 1929 год

Имущество синагоги «реквизировали». В НКВД отправились Свитки Торы, меноры, мебель — все без разбора. Правда, что-то удалось спасти. Например, скатерть, укрывавшую стол, на который возлагали Тору, успела вынести из синагоги одна еврейская семья. Ее хранили почти 70 лет, и когда в 1996 году синагогу передали еврейской общине, скатерть заняла свое место в обновленном молельном доме.

А в 1929 году торжественный зал синагоги завесили советскими плакатами, а на самых почетных местах расположили портреты Ленина, Маркса, Энгельса, Дзержинского и Буденного. И снова, на долгих 67 лет, казанские евреи остались без пристанища.

Зал бывшей синагоги с портретами вождей революции, 1929 год

Людмила Губаева. Фото предоставлены Еврейским центром Казани.