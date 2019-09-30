Четыре года в Сирии: чего добились российские ВКС на полыхающем Ближнем Востоке

Как Москва помогла Дамаску освобождать от боевиков страну. Колонка Анхар Кочневой

30 сентября 2015 года Россия официально вступила в войну в Сирии. Сегодня бандиты отступают практически без боя, на освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура, в страну возвращаются беженцы — таков итог четырехлетнего пребывания российского военного контингента. Как сообщало «Реальное время», на северо-востоке Дамаска заработала школа, восстановленная при помощи татарстанских мусульман. Постоянно проживающая в Сирии журналист Анхар Кочнева в сегодняшней колонке «Реального времени» рассказывает, как Москва 4 года поддерживала правительство Башара Асада и что из этого вышло.

Ждали Россию несколько лет

Сегодня, 30 сентября, исполняется 4 года с момента официального начала участия российских ВКС в полыхающем в Сирии с 2011 года конфликте. Правды ради, ждали российских военных в Сирии еще много лет назад, когда конфликт только-только разгорался и при правильной тактике его можно было потушить еще до того, как он разрушил миллионы судеб простых сирийцев и унес жизни как минимум двух миллионов человек. Оценка потерь моя и субъективная: официальных данных по количеству жертв до сих пор не существует. А те цифры, которые называются с трибун ООН и ей подобных организаций, содержат только данные «оппозиционной стороны» и не включают в себя убитых, похищенных и погибших в терактах, устроенных этой самой «оппозицией».

Многие ошибочно полагают, что не вступи российская армия в эту войну, сами сирийцы за эти годы ничего бы не достигли. И что до появления в регионе российских самолетов сирийская армия только и делала, что отступала. Однако такие заявления и предположения абсолютно не соответствуют действительности. Просто те, кто так считает, не следили за происходившим в Сирии до осени 2015 года. А ведь к этому времени сирийская армия уже освободила ряд важных населенных пунктов и областей страны.

В результате вандализма и боевых действий существенно пострадали две основные достопримечательности поселка Маалюля — древние монастыри св. Феклы и св. Сергия и Вакха. Фото president-sovet.ru

Достижения сирийской армии

К примеру, боевики были выбиты из знаменитого поселка Маалюля, в котором некоторые жителей в быту до сих пор используют арамейский язык. Причем, как считают специалисты, тот самый диалект этого языка, на котором говорил сам Христос. В результате вандализма и боевых действий существенно пострадали две основные достопримечательности поселка — древние монастыри св. Феклы и св. Сергия и Вакха. Однако даже несмотря на финансовые трудности, работы по восстановлению пострадавших монастырей уже идут.

Также были освобождены приграничный городок Касаб (граница с Турцией), населенный преимущественно армянами. Обширные территории, прилегающие к сирийско-ливанской границе (в том числе тот анклав, в котором я была в плену зимой 2012/2013 годов). В этом районе сирийцам помогали отряды ливанской партии Хезбалла, которая не только помогала сирийцам, но и убирала боевиков подальше от границ Ливана.

Освобожден пробывший в руках боевиков и пострадавший при их отступлении памятник из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО — замок крестоносцев Крак де Шевалье. В результате переговорного процесса были выведены боевики из центра города Хомс, некоторых пригородов Дамаска и огромного количества сел и городов, о которых в России никто никогда даже и не слышал. В большинстве случаев это были трудные победы, оплаченные большим количеством жизней сирийских солдат. Но они были.

Надо заметить, что подавляющее большинство жителей России до сих пор не понимает, каким образом на территории Сирии появились те бандитские анклавы, ликвидацией которых все эти годы приходится заниматься военным. И считают, что возникли они из-за неумелых и непрофессиональных действий сирийской армии, что совершенно не соответствует действительности: Сирию просто заставили вывести силовиков из большого количества населенных пунктов. Под угрозой так называемых «гуманитарных бомбардировок». Виной всему — пресловутый план ныне покойного Кофи Аннана: несмотря на предупреждение аналитиков, ООН удалось продавить выполнение в частности того пункта этого плана, который принуждал правительство страны вывести армию и полицию. И эти населенные пункты молниеносно оказались в лапах боевиков. Причем вместе с проживавшим в них гражданским населением.

Освобожден пробывший в руках боевиков и пострадавший при их отступлении памятник из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО — замок крестоносцев Крак де Шевалье. Фото tass.ru

Как рассказывали очевидцы, они проснулись утром посреди хаоса: бандиты расправлялись с неугодными, убивали и в домах, и на улицах. Тела убитых не давали убрать и похоронить. Позднее с огромным трудом сирийцы «вытаскивали» гражданское население из этих анклавов, освобождая людей, которые оказались, по сути, арестантами своих собственных квартирах: ни о какой свободе перемещения за пределы анклавов и речи идти не могло. Боевики сами распоряжались всеми поступавшими по линии гуманитарных организаций продуктами.

Суровыми сирийскими зимами люди не получали ни дров, ни горючего для обогрева. А также не могли приобретать лекарства, одежду и другие необходимые им товары. Не могли учиться и работать. А освобождать такие районы военными методами ввиду присутствия в них огромного количества гражданского населения не представлялось возможным из соображений гуманности.

Зачастую тактика обмена гуманитарной помощи для боевиков и их семей на желающих выйти из анклавов людей растягивалась на длительное время. Людей выводили группами, некоторым удавалось сбежать самостоятельно или выйти за взятки. В итоге лишенные ресурсов и «живого щита» бандиты все чаще склонялись к решению об оставлении анклавов. Те, кто не замарал свои руки кровью, получали возможность пройти через амнистию и вернуться в нормальную жизнь. А особо оголтелые преступники получали возможность эвакуироваться в район Идлиба, где к данному моменту скопилось уже большое количество бандитов разных мастей.

К осени 2015 года сирийской армией уже был освобожден ряд важных населенных пунктов и областей страны. Фото anna-news.info

Помощь Москвы

С появлением на территории Сирии военных из России процесс освобождения подобных анклавов ускорился. В большинстве случаев дело даже не доходило до боевых действий: бандиты сами понимали, что могут столкнуться с во много раз превосходящими их по мощности и оснащению противниками и уходили, дабы избежать прямого столкновения. А там, где сопротивление все же оказывали, результаты сражений были вполне предсказуемыми.

Особенно полезной была помощь с применением современной авиации: давно уже устаревшие самолеты, которые стоят на вооружении в сирийской армии, к примеру, невозможно было использовать в темное время суток. Да и точность поражения ими заданных объектов оставляла желать лучшего. В итоге послать в глубину бандитских анклавов солдат и наземную технику сирийцы не могли, ибо анклавы эти блокируются не только армией со своей стороны, но и боевиками — со их стороны. А применять дистанционно авиацию из-за ее технического несовершенства не получалось. Кроме того, несомненно, сказывались понесенные сирийской армии потери и усталость солдат, многие из которых были вынуждены воевать с 2011—2012 годов.

За прошедшие годы в результате сотрудничества двух армий, а также помощи других союзников Сирии были освобождены районы, в которых годами тянулись безвластие и беспредел. Огромное количество людей вновь обрело свободу перемещения. Другие же смогли вернуться в свои дома, прекратив скитаться по чужим углам.

На освобожденных территориях огромное количество детей, подростков и молодежи снова получили отобранную у них возможность учиться

На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура и производство. Огромное количество детей, подростков и молодежи снова получили отобранную у них возможность учиться. В армии проведены несколько долгожданных демобилизаций. Люди, в жизнь которых 8 лет назад ворвалась война, смогли выжить и начать собирать воедино осколки своих разбитых было вдребезги жизней. Без помощи России этот момент наступил бы гораздо позже.

Анхар Кочнева