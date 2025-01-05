Началась работа над новой экранизацией сказки «Щелкунчик»

Режиссером картины станет Феликс Умаров

Фото: Динар Фатыхов

Российские кинокомпании «Централ партнершип» и «Кинослово» объявили о начале работы над новой кинолентой по мотивам знаменитой сказки «Щелкунчик». Режиссером картины станет Феликс Умаров, известный по фильму «Пророк. История Александра Пушкина» и сериалу «Домашнее поле».

В пресс-службе «Централ партнершип» подтвердили, что компании объединили усилия для создания нового фильма-сказки. Этот проект станет продолжением успешного сотрудничества двух студий, ранее выпустивших картину «Волшебник изумрудного города». Фэнтези-блокбастер режиссера Игоря Волошина получил широкий отклик у зрителей.

Эксперты оценивают предстоящий проект как попытку развить популярный жанр сказочного фэнтези в российском кино, подчеркнув, что предыдущие успехи «Централ партнершип» и «Кинослово» дают основания ожидать качественный и коммерчески успешный продукт. Предполагается, что акцент в фильме будет сделан на высокотехнологичные визуальные эффекты и оригинальную интерпретацию сюжета, которые позволят привлечь как взрослую аудиторию, так и юных зрителей.

Интерес к «Щелкунчику» остается стабильно высоким благодаря его богатому культурному наследию. История, созданная Э. Т. А. Гофманом и ставшая основой для всемирно известного балета П. И. Чайковского, неоднократно адаптировалась для кино и театра. Однако авторы нового проекта намерены привнести в сюжет свежие элементы, сохранив при этом дух оригинального произведения.

Съемочный процесс и дата выхода картины пока не разглашаются. Но представители студий заверяют, что проект уже находится в стадии активной подготовки и станет одним из ключевых релизов в отечественном кино.

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Екатерина Петрова