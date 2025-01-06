Российские суды за 1,5 года назначили иноагентам штрафов на 25 млн рублей

Фото: Анастасия Фартыгина

За 1,5 года российские суды назначили иноагентам 620 штрафов за несоблюдение обязательных требований. Общая сумма составила 25,8 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде России.

В 2023 году вынесли 368 решений на 15,1 млн, в первом полугодии 2024 года — 252 штрафа на 10,6 млн рублей. Из общей суммы за 1,5 года взыскано или добровольно уплачено только 3,9 млн рублей.

471 раз за нарушение порядка деятельности иноагента привлекались физлица, 70 — юрлица, 67 — должностные лица организаций, пять — иностранные граждане.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий иностранных агентов открывать специальные рублевые счета для получения доходов, в том числе авторских отчислений и других платежей. Распоряжаться этими средствами иноагент сможет только после отмены своего статуса.