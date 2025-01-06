Депутат Госдумы о возвращении прежнего пенсионного возраста: «Пока такой откат не представляется возможным»

Так она прокомментировала предложение депутата Мособлдумы Анатолия Никитина вернуть пенсионный возраст, который был до реформы 2018 года

Фото: Мария Зверева

На данный момент вернуть прежний пенсионный возраст в России невозможно. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Так она прокомментировала предложение депутата Мособлдумы Анатолия Никитина вернуть пенсионный возраст, который был до реформы: согласно нему, мужчины уходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет.

— Пока такой откат не представляется возможным, — цитирует Бессараб ТАСС.

В октябре 2018-го президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении пенсионного возраста на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Переходный период начался в 2019 году и продлится до 2028-го.

— Поэтому прерывать то, что давно просчитано в бюджете социального пенсионного фонда, сбалансировано с федеральным бюджетом, сегодня будет достаточно сложно, и я возьмусь сказать, что даже невозможно на данном этапе, — сказала депутат.

В октябре прошлого года в Госдуму внесли законопроект о снижении пенсионного возраста для работников АПК. Фракция «Справедливая Россия — За правду» предложила разрешить женщинам, работающим в агропромышленном комплексе, уходить на пенсию с 55 лет, мужчинам — с 60 лет.