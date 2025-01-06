Исследование: обезьяны не смогут воспроизвести Шекспира

Даже при самых оптимистичных сценариях эта идея остается недостижимой

Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

Теория бесконечных обезьян, согласно которой бесконечное количество обезьян с бесконечным запасом времени и бумаги может случайно воспроизвести произведения Уильяма Шекспира, получила новый взгляд. Исследование, проведенное математиком из Университета технологий Сиднея, показало, что даже при самых оптимистичных сценариях эта идея остается недостижимой, пишет газета The New York Times.

Истоки этой теории берут начало в работе французского математика Эмиля Бореля 1913 года, где он впервые описал вероятность подобных событий. С тех пор идея привлекала внимание не только математиков, но и исследователей из таких областей, как компьютерные науки и астрофизика. Однако несмотря на десятилетия попыток проверить теорию, начиная с компьютерных симуляций и заканчивая экспериментами с реальными обезьянами, убедительных результатов достигнуто не было.

Новейший анализ предполагает, что, даже если все 200 тыс. шимпанзе, существующие сегодня на Земле, будут непрерывно печатать до конца жизни, шансы на создание даже детской книги объемом в 1 800 слов равны 1 из 10¹. Для сравнения: собрание пьес Шекспира содержит около 836 тыс. слов, что делает задачу более чем в 460 раз сложнее. По расчетам ученых, вероятность правильного воспроизведения одного только слова «банан» составляет 1 из 22 млрд, а первое слово знаменитого монолога Гамлета «Быть или не быть» имеет шанс 1 к 900.

создано с помощью нейросети Kandinsky

Эти расчеты подчеркивают ограничения не только гипотетического эксперимента, но и самого устройства нашей вселенной. Даже если заменить каждый атом во вселенной на новую вселенную, вероятность успешного завершения задачи остается настолько малой, что ее можно считать невозможной. Как отмечают эксперты, теория бесконечных обезьян ошибочно предполагает, что ресурсы времени, пространства и энергии бесконечны. В реальности же вселенная имеет конечный срок существования, который, по оценкам физиков, составляет около 10¹ лет.

Эксперимент также затрагивает более широкие философские и научные вопросы, включая пределы случайности и упорядоченности в мире. Исследователи отмечают, что даже самые мощные современные ИИ сталкиваются с аналогичной проблемой: без человеческого вмешательства и постоянного контроля их результаты склонны к «хаосу», а не к созданию сложных и осмысленных структур.

В популярной культуре идея бесконечных обезьян неоднократно поднималась, в том числе в эпизоде сериала «Симпсоны», где одна из обезьян печатает начало романа Чарльза Диккенса, заменив «лучшие времена» на «смешные времена». Однако даже такая ошибка, согласно ученым, была бы феноменальным достижением, если учитывать реальный уровень случайности.

создано с помощью нейросети Kandinsky

Во время дискуссии ученые также обратили внимание на связь между теорией и развитием искусственного интеллекта. Как отмечают эксперты, возможности машинного обучения зависят от качества и сложности входных данных. Без сложной структуры, создаваемой человеком, результат может оставаться бессвязным набором символов.

Подводя итоги, авторы исследования напоминают о законе Бореля: «Крайне маловероятное событие не происходит». Теория бесконечных обезьян, каким бы вдохновляющим экспериментом она ни была, остается примером того, как далеки от реальности наши представления о бесконечности.

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Екатерина Петрова