Канцлер ФРГ Шольц опроверг сообщения о возможном визите в Москву

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ложными сообщения об его возможном визите в Москву. Соответствующее заявление главы Германии приводит немецкая медиагруппа RND.

Информацию о приезде Шольца в Москву на переговоры с Владимиром Путиным сообщил депутат оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. По его данным, визит немецкого канцлера должен состояться перед досрочными выборами в бундестаг.

— Это ложное утверждение. <...> Это глубоко неприлично, — приводит слова Шольца РИА Новости со ссылкой на RND.

Заявление канцлера было сделано перед заседанием президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Кизеветтер также в своем сообщении заявил о планах следующего президента США Дональда Трампа встретиться с Путиным в марте. Позже немецкому депутату пришлось удалить данные заявления из соцсетей по требованию партии СДПГ.

Информацию о возможных встречах Путина с Трампом и Шольцем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил.

В последний раз канцлер ФРГ Олаф Шольц посещал 15 февраля 2022 года.

Зульфат Шафигуллин