Канцлер ФРГ Шольц опроверг сообщения о возможном визите в Москву
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ложными сообщения об его возможном визите в Москву. Соответствующее заявление главы Германии приводит немецкая медиагруппа RND.
Информацию о приезде Шольца в Москву на переговоры с Владимиром Путиным сообщил депутат оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. По его данным, визит немецкого канцлера должен состояться перед досрочными выборами в бундестаг.
— Это ложное утверждение. <...> Это глубоко неприлично, — приводит слова Шольца РИА Новости со ссылкой на RND.
Заявление канцлера было сделано перед заседанием президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Кизеветтер также в своем сообщении заявил о планах следующего президента США Дональда Трампа встретиться с Путиным в марте. Позже немецкому депутату пришлось удалить данные заявления из соцсетей по требованию партии СДПГ.
Информацию о возможных встречах Путина с Трампом и Шольцем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил.
В последний раз канцлер ФРГ Олаф Шольц посещал 15 февраля 2022 года.
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