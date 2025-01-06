Минобороны России сообщило об освобождении Курахово

Фото: Татьяна Демина

Минобороны сообщило об освобождении города Курахово в Донецкой Народной Республике. Он является одним из крупнейших населенных пунктов в юго-западной части ДНР.

— За десять лет киевский режим превратил его в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. С севера он прикрывается водохранилищем, что существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений, — заявили в МО РФ.

Город обороняли крупные силы, включающие формирования националистов и иностранных наемников, усилив их артиллерией и танками.

— Всего для удержания Курахово командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих. В результате профессиональных действий российских войск при освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тыс. человек), порядка 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин. За два месяца боевых действий под Курахово ежедневные потери ВСУ в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными, — сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что взятие Курахово позволит нарастить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики.



4 января Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики.