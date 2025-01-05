В Татарстане задействовано 374 единицы снегоуборочной техники после снегопада
Свыше 300 единиц снегоуборочной техники задействовано в Татарстане после прошедшего снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.
Вся техника работает сейчас на автомобильных дорогах регионального значения.
«Ночью дороги обслуживали 253 единицы. За сутки израсходованы 5223 тонны песко-соляной смеси, 137 тонн соли, 68 тонн солевого раствора», — говорится в сообщении Минтранса Татарстана.
Автотранспортный парк дорожной техники Татарстана, которая задействована для содержания автодорог регионального значения, составляет 1109 единиц техники. Специализированные дорожные машины приспособлены для очистки снега и посыпки противогололедных материалов.
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