В рождественскую ночь в Казани организуют подачу автобусов

Фото: Максим Платонов

В Казани после ночной службы в Рождество Христово организуют специальную подачу автобусов во все районы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

7 января с 2.00 у остановки «КАИ» граждан будут ждать автобусные маршруты №10, №23, №30, №60 и №89.

Напомним, с 29 декабря по 8 января городской общественный транспорт работает по графику выходного дня. Все возникающие вопросы в праздничные дни казанцы и гости столицы смогут задать по телефону горячей линии комитета по транспорту: 223-28-28.