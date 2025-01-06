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В рождественскую ночь в Казани организуют подачу автобусов

09:35, 06.01.2025
В рождественскую ночь в Казани организуют подачу автобусов
Фото: Максим Платонов

В Казани после ночной службы в Рождество Христово организуют специальную подачу автобусов во все районы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

7 января с 2.00 у остановки «КАИ» граждан будут ждать автобусные маршруты №10, №23, №30, №60 и №89.

Напомним, с 29 декабря по 8 января городской общественный транспорт работает по графику выходного дня. Все возникающие вопросы в праздничные дни казанцы и гости столицы смогут задать по телефону горячей линии комитета по транспорту: 223-28-28.

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