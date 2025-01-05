В Китае сообщили о вспышке метапневмовируса человека, поражающего детей
Вспышка метапневмовируса человека зафиксирована в Китае. С соответствующим докладом выступило Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР.
Анализ данных с 23 по 29 декабря выявил активное распространение внутри Китая нескольких острых респираторных заболеваний, в числе которых вирус гриппа, риновирус и метапневмовирус человека.
В особенности отмечается рост заболевания метапневмовирусом среди детей до 14 лет.
— Тенденция к росту в северных провинциях еще более очевидна, — сообщили власти Китая.
Метапневмовирус человека впервые в истории был зафиксирован в конце 2001 года в Нидерландах. Воздушно-капельный путь считается основным путем распространения вируса.
Симптомами болезни являются кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль, у значительной части пациентов также наблюдается рвота или жидкий стул. Метапневмовирус человека чаще встречается у детей в первый год жизни, после чего ребенок получает иммунитет от вируса.
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