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В Китае сообщили о вспышке метапневмовируса человека, поражающего детей

09:58, 05.01.2025
В Китае сообщили о вспышке метапневмовируса человека, поражающего детей
Фото: Илья Репин

Вспышка метапневмовируса человека зафиксирована в Китае. С соответствующим докладом выступило Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Анализ данных с 23 по 29 декабря выявил активное распространение внутри Китая нескольких острых респираторных заболеваний, в числе которых вирус гриппа, риновирус и метапневмовирус человека.

В особенности отмечается рост заболевания метапневмовирусом среди детей до 14 лет.

— Тенденция к росту в северных провинциях еще более очевидна, — сообщили власти Китая.

Илья Репин / realnoevremya.ru

Метапневмовирус человека впервые в истории был зафиксирован в конце 2001 года в Нидерландах. Воздушно-капельный путь считается основным путем распространения вируса.

Симптомами болезни являются кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль, у значительной части пациентов также наблюдается рвота или жидкий стул. Метапневмовирус человека чаще встречается у детей в первый год жизни, после чего ребенок получает иммунитет от вируса.

Зульфат Шафигуллин

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