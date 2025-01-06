В дни новогодних каникул диспансеризацию прошли почти 2,7 тыс. казанцев
4 января в поликлиниках Казани стартовала диспансеризация взрослого населения. За первые два дня обследования прошли 2 698 человек, сообщили в Горздраве столицы Татарстана.
Напомним, что до 8 января в Казани также работают три мобильные поликлиники:
- на территории гимназии №5 на улице Гудованцева, 26;
- на территории школы №113 на улице Адоратского, 36а;
- на территории Центра бокса на улице Файзи, 2а.
Они принимают пациентов с 9.00 до 18.00. Выездную диспансеризацию уже прошли 374 человека.
Справка
Для прохождения диспансеризации с собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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