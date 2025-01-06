Новости общества

15:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В дни новогодних каникул диспансеризацию прошли почти 2,7 тыс. казанцев

14:00, 06.01.2025
В дни новогодних каникул диспансеризацию прошли почти 2,7 тыс. казанцев
Фото: Динар Фатыхов

4 января в поликлиниках Казани стартовала диспансеризация взрослого населения. За первые два дня обследования прошли 2 698 человек, сообщили в Горздраве столицы Татарстана.

Напомним, что до 8 января в Казани также работают три мобильные поликлиники:

  • на территории гимназии №5 на улице Гудованцева, 26;
  • на территории школы №113 на улице Адоратского, 36а;
  • на территории Центра бокса на улице Файзи, 2а.

Они принимают пациентов с 9.00 до 18.00. Выездную диспансеризацию уже прошли 374 человека.

Справка

Для прохождения диспансеризации с собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

Читайте также