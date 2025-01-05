В Госдуме сообщили об увеличении материнского капитала с 1 февраля

Повысят пропорционально проценту инфляции

Фото: Динар Фатыхов

С 1 февраля 2025 года в России увеличится сумма материнского семейного капитала. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Повышение суммы маткапитала произойдет пропорционально проценту инфляции.

— На первого ребенка он составит 676 тыс. рублей, а на второго и последующих детей — 894 тыс. рублей или 217 тыс. рублей, если ранее семья получала выплату, — рассказала депутат Lenta.ru.

На конец 2024 года маткапитал составлял 630 тыс. рублей на первого ребенка, на второго и последующих детей — 833 тыс. рублей.



Ожидается, что программа материнского капитала в России будет продлена до 2030 года. Соответствующее поручение кабмину дал президент страны Владимир Путин.

Зульфат Шафигуллин