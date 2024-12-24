Наем для своих: холдинг «ТЭМПО» Фаила Шарифуллина пристроится к КАМАЗу

Группа подала заявку на строительство собственного арендного дома рядом с жилым комплексом автогиганта

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Многопрофильный холдинг «ТЭМПО», технологический партнер КАМАЗа, готовится подписать инвестиционное соглашение о строительстве арендного жилья в Набережных Челнах. По данным источников, холдинг собирается построить 18-этажный жилой дом для иногородних специалистов, привлекаемых для локализации двигателя нового поколения для большегрузов К5. «ТЭМПО» уже подал заявку на бесплатное предоставление земельного участка», — подтвердил информацию «Реальному времени» мэр города Наиль Магдеев. Это второе после автозавода крупное предприятие, которое торопится построить себе жилье на фоне двукратного повышения ставок на вторичном рынке, отметил гендиректор ТПП Набережных Челнов Фарид Башаров.

В плоскости Когогина

«Мы решаем жилищный вопрос в другой плоскости — предлагаем арендное жилье на доступных условиях», — рассказывал гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин о том, как завод привлекает квалифицированных специалистов. В этом же направлении двинулся и его партнер — многопрофильный холдинг «ТЭМПО», специализирующийся на выпуске транспортного электрооборудования, труб и металлоконструкций.

Собственник группы компаний, челнинский предприниматель Фаил Шарифуллин принял решение построить арендный дом по соглашению с Госжилфондом при раисе РТ, как и делает сегодня КАМАЗ. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе «ТЭМПО» и органах власти Набережных Челнов.

В этом же направлении двинулся и многопрофильный холдинг «ТЭМПО». предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— За предоставлением земельного участка к нам обратилась компания «ТЭМПО», — рассказал нашему изданию мэр города Наиль Магдеев. — Предприятие планирует строить арендное жилье для своих работников. У них трудится 8 тысяч человек. Пока они заявили о строительстве одного жилого дома, — уточнил мэр.

Речь идет о 18-этажном жилом доме на 179 квартир — такие же арендные дома возводят в Набережных Челнах для КАМАЗа. Источники, близкие к «ТЭМПО», добавили, что жилье планируется строить прежде всего для высококвалифицированных инженеров и специалистов, привлекаемых для локализации двигателя нового поколения для большегрузов К5. По их словам, строительство при благоприятном исходе завершится не ранее 2026—2027 годов. Связаться с самим предпринимателем Фаилом Шарифуллиным не удалось.

По численности работников холдинг сопоставим с китайской Haier, где трудится около 10 тысяч человек. Самым крупным в Челнах остается КАМАЗ с численностью сотрудников 30 тысяч.

Плюс два арендных дома

Арендное жилье для работников в Татарстане строится на основе инвестиционного соглашения с ГЖФ при раисе РТ, напомнили в пресс-службе фонда. С одной стороны, предприятие–заказчик берет обязательства по оплате всего объема вводимого жилья, а с другой стороны, фонд, как подрядчик, строит за счет собственных средств, рассчитывая на возврат капитала от предприятия. Если твердых гарантий нет, то ГЖФ не строит, как показала история в Зеленодольске

При этом земельный участок под строительство муниципалитет предоставляет на безвозмездной основе.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Первым схему обкатал КАМАЗ. Автогигант и ГЖФ полтора года назад согласовали программу по строительству шести жилых домов общей площадью около 60 тысяч кв. метров. Первый арендный дом на 170 квартир был заселен в 2023 году, а в конце этого года — в начале следующего, ожидается сдача еще двух аналогичных домов. Завод рассчитывает завершить программу в 2025-м, на этот год запланирована сдача еще трех домов. Кроме того, КАМАЗ строит для своих сотрудников коттеджный поселок. Всего на решение жилищного вопроса автозавод направит 3,6 млрд рублей.

— В настоящее время завершается строительство двух арендных домов в 78-м квартале,— сообщили в пресс-службе ГЖФ.

Гендиректор ТПП автограда Фарид Башаров добавил, что идет отделка внутри жилых зданий, оконные блоки везде установлены. «Мои окна выходят на строительную площадку, поэтому я вижу, как идет строительство», — поделился он с «Реальным временем». — Будучи в «Домкоре», пришлось участвовать в строительстве первого арендного дома для IT-парка в Челнах. Тогда он был полностью заселен иногородними IT-специалистами». По его словам, без предоставления жилья привлечь квалифицированных специалистов невозможно.

По соседству с КАМАЗом

Судя по всему, «ТЭМПО» продолжит арендную программу в Челнах. Холдинг запросил земельный участок рядом с жилым комплексом КАМАЗа в 78-м квартале, уточили собеседники «Реального времени». Они объясняют это тем, что холдинг Шарифуллина сблизился с Камским автозаводом после введения санкций. Ему пришлось участвовать в замещении критически важных компонентов для двигателя нового поколения. Его структура АО «ПТФК «Технотрон» — освоила выпуск нескольких важных деталей для двигателя Р6 нового поколения — распредвалы, шатуны, поршни, рассказывал гендиректор предприятия Марат Нуриев во время визита Рустама Минниханова в Челны в августе этого года.

По словам собеседников «Реального времени», компания «ТЭМПО» расширяет мощности под нужды КАМАЗа, поэтому ей нужны высококвалифицированные кадры. Основную ставку холдинг делает на привлечение молодых специалистов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Источники сообщили, что условия предоставления жилья будут схожими с камазовскими. До сих пор квартиры с мебелью и бытовой техникой передавались в аренду по ставке 225 рублей за 1 кв. м, но услуги ЖКХ работники оплачивали самостоятельно. После 10 лет работы работники смогут выкупить жилье по условиям социальной ипотеки. Какую сумму собирается направить ТЭМПО на арендное жилье, не раскрывается. Но очевидно, что ему придется вывести из оборота не менее 0,5 млрд рублей. По итогам 2023 года холдинг показал выручку свыше 17 млрд рублей, а чистую прибыль — 335 млн рублей. ТЭМПО стал вторым, кто торопится построить себе жилье на фоне повышения ставок на вторичном рынке, отметил Фарид Башаров.

— Арендное жилье — это правильное решение, ведь арендовать жилье на вторичном рынке становится все дороже и дороже, — добавил он.

В начале года Челны попали в топ-3 российских городов с самым высоким ростом арендных ставок. Стоимость аренды жилья подскочила в 1,5 раза, и ставки продолжают расти. Если на окраине города «трешку» сдавали за 32 тысячи рублей в месяц, то теперь за эти деньги там можно снять только двухкомнатную квартиру, утверждают риелторы. По данным источников «Реального времени», КАМАЗ собирается сдавать двушку с полным набором мебели и сантехники за 26 тысяч, тогда как на рынке они стоят от 30 тысяч рублей в месяц. По прогнозу экспертов, арендное жилье в городе продолжит дорожать, так как нового будет сдаваться все меньше. «В условиях нехватки кадров предприятиям придется самим решать жилищный вопрос. Думаю, что инвестиции в строительство арендных домов оправдаются с лихвой», — уверен Фарид Башаров.