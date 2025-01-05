В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения вслед за Казанью
В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на полеты гражданских самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Также приостановлены полеты в аэропортах Ижевска и Перми.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — говорится в заявлении.
Ранее аналогичные ограничения были введены с утра в Казани.
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