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В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения вслед за Казанью

10:08, 05.01.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения вслед за Казанью
Фото: Мария Зверева

В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на полеты гражданских самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Также приостановлены полеты в аэропортах Ижевска и Перми.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — говорится в заявлении.

Ранее аналогичные ограничения были введены с утра в Казани.

Зульфат Шафигуллин

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