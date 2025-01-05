Самые высокие зарплаты у мигрантов в Татарстане превысят 200 тысяч рублей

Фото: Мария Зверева

Самой высокой зарплатой у мигрантов с высокой квалификацией в Татарстане в 2025 году будет 220 тысяч рублей в месяц. Об этом со ссылкой на приказ Минтруда сообщает РБК.

Зарплату в 220 тысяч рублей в Татарстане будет получать вице-руководитель кружка в школе. Также высокая заработная плата заложена под позицию руководителя кружка в школе — 197 тысяч рублей. Обе ставки вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых позиций для мигрантов в России на 2025 год.

По стране самую высокую зарплату высококвалифицированные мигранты будут получать в Москве, где председателю правления готовы платить 380 тысяч рублей в месяц.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В топ-5 самых высоких заработных плат также вошли позиции менеджера (275 тыс. руб.), спортсмена-инструктора (250 тыс. руб.), мастера-брынзодела, бланшировщика и директора департамента (по 230 тыс. руб.). Наименьшие зарплаты предложены повару и пекарю (по 20 тыс. руб.), массажисту (23 тыс. руб.) и конструктору одежды (25 тыс. руб.).

Подобные квоты введены в отношении иностранных специалистов, прибывающих в Россию на основании визы. При этом граждане стран ЕАЭС, а также мигранты из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии могут приезжать в страну в безвизовом порядке.

Зульфат Шафигуллин