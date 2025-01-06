Закрылась русскоязычная библиотека Финляндии

Основной удар от изменений придется на читателей за пределами столичного региона

С 2025 года русскоязычная библиотека Финляндии прекращает работу в привычном формате, пишет издание Yle. Это связано с завершением особого проекта, который финансировался Министерством образования и культуры через бюджет города Эспоо. На ежегодное пополнение фонда, организацию мероприятий и пересылку книг выделялось порядка 350 тыс. евро. Основной удар от изменений придется на читателей за пределами столичного региона.

Одним из самых востребованных сервисов библиотеки была услуга межбиблиотечной пересылки книг Kaukorus. В 2023 году только из Эспоо было отправлено около 10 тыс. материалов на русском и украинском языках в 170 населенных пунктов Финляндии. Среди наиболее активных пользователей — жители Тампере, Турку, Лахти, Куопио и Ювяскюля. С 2025 года бесплатная пересылка книг прекращается, а доступ к литературе будет возможен через платный абонемент Kaukopalvelu. Стоимость одной пересылки составит от 4 до 7 евро.

Жители столичного региона, наоборот, сохранят льготы. Большая часть фонда, собранного в рамках проекта, останется в библиотеке Селло, а доставка книг по сети Helmet для них останется бесплатной. Вопрос пополнения фондов теперь будет зависеть от бюджета местных властей Эспоо, Хельсинки и Вантаа, что гарантирует сохранение новых поступлений, хотя и с другими источниками финансирования.

Серьезные изменения затронут и культурные мероприятия. Ежегодный «Культурный марафон», организуемый библиотекой в течение пяти лет, больше проводиться не будет. В прошлом на это выделялось 8 тыс. евро, часть из которых шла на поддержку местных писателей, музыкантов и художников, выступавших на мероприятиях. Теперь подобные инициативы если и будут реализовываться, то исключительно на волонтерских началах и в гораздо меньшем масштабе.

Эксперты отмечают, что завершение проекта означает потерю уникальной платформы для культурного обмена и доступа к русскоязычной литературе. Тем не менее сотрудники библиотеки подчеркивают, что влияние на ситуацию все еще возможно. Клиенты могут направлять отзывы руководству библиотек, что поможет привлечь внимание к проблеме и, возможно, сохранить часть инициатив.

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Екатерина Петрова