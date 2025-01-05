Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о метапневмовирусе в Китае
В Роспотребнадзоре отреагировали на заявление Управления по контролю и профилактике заболеваний Китая о вспышке метапневмовируса. Ведомство взяло на контроль сообщения из КНР, специалисты мониторируют эпидемиологическую ситуацию.
Пресс-служба Роспотребнадзора подчеркнула, что в России существует набор реагентов для быстрой диагностики метапневмовируса.
«С 2010 года доступен набор реагентов ОРВИ-скрин, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Этот современный набор предназначен для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, включая метапневмовирус», — говорится в сообщении ведомства.
Также в Роспотребнадзоре уточнили, что какого-то специфического лечения метапневмовируса нет. Лечение происходит исходя из симптоматики больного и направлено на облегчение симптомов.
В конце декабря 2024 года в Китае случилась вспышка метапневмовируса. В особенности отмечается рост заболевания среди детей до 14 лет.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.