Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о метапневмовирусе в Китае

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В Роспотребнадзоре отреагировали на заявление Управления по контролю и профилактике заболеваний Китая о вспышке метапневмовируса. Ведомство взяло на контроль сообщения из КНР, специалисты мониторируют эпидемиологическую ситуацию.

Пресс-служба Роспотребнадзора подчеркнула, что в России существует набор реагентов для быстрой диагностики метапневмовируса.

«С 2010 года доступен набор реагентов ОРВИ-скрин, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Этот современный набор предназначен для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, включая метапневмовирус», — говорится в сообщении ведомства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также в Роспотребнадзоре уточнили, что какого-то специфического лечения метапневмовируса нет. Лечение происходит исходя из симптоматики больного и направлено на облегчение симптомов.



В конце декабря 2024 года в Китае случилась вспышка метапневмовируса. В особенности отмечается рост заболевания среди детей до 14 лет.

Зульфат Шафигуллин