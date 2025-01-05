Все ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске сняты
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты все ограничения с 10.32 по мск, сообщили в Росавиации. Воздушные гавани снова принимают и отправляют рейсы.
«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении Росавиации.
Всего на запасные аэродромы были отправлены шесть самолетов, следовавших в Казань и Нижнекамск.
Также аналогичные ограничения сняты с аэропорта в Ижевске.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.