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Все ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске сняты

10:50, 05.01.2025
Все ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске сняты
Фото: Мария Зверева

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты все ограничения с 10.32 по мск, сообщили в Росавиации. Воздушные гавани снова принимают и отправляют рейсы.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении Росавиации.

Всего на запасные аэродромы были отправлены шесть самолетов, следовавших в Казань и Нижнекамск.

Также аналогичные ограничения сняты с аэропорта в Ижевске.

Зульфат Шафигуллин

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