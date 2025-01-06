СМИ сообщили о грядущей отставке премьер-министра Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо до 8 января может объявить о своей отставке с поста лидера Либеральной партии Канады. Об этом сообщила канадская газета The Globe and Mail со ссылкой на источники.

Пока неизвестно, уйдет он сразу или дождется новых выборов. Напомним, лидер Либеральной партии Канады автоматически становится премьером Канады.

В декабре оппозиционная Консервативная партия Канады сообщала о намерении вынести на голосование вотум недоверия премьер-министру Джастину Трюдо и его правительству 30 января. Если это произойдет, то в стране будут назначены внеочередные выборы. На данный момент следующие парламентские выборы в Канаде запланированы на октябрь 2025 года.