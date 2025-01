Умер британский романист и литературный критик Дэвид Лодж

Дэвид Лодж скончался в возрасте 89 лет в Бирмингеме

Британский писатель Дэвид Лодж, который прославился остроумными романами о жизни университетов и обширными критическими трудами, скончался в возрасте 89 лет в Бирмингеме. Этого автора запомнят не только за его вклад в литературу, но и за уникальную способность находить абсурд в повседневности и превращать его в источник вдохновения.

За свою долгую карьеру Лодж написал 15 романов, десятки научных и публицистических книг, а также сценарии для театра и телевидения. Его творчество дважды попадало в шорт-лист Букеровской премии: за романы «Мир тесен» (1984) и «Хорошая работа» (1988), которые стали частью знаменитой «университетской» трилогии. Эта серия остается классикой британской литературы. В трилогии Лодж представил фиктивный университет Раммидж, прообразом которому стал Бирмингемский университет, где он преподавал с 1960 по 1987 годы.

Первый роман трилогии, «Академический обмен» (1975), стал знаковым для своего времени. Лодж с юмором и тонкой наблюдательностью изобразил культурные и профессиональные контрасты между британскими и американскими университетами. Эксперты отмечают, что именно благодаря этой работе Лодж закрепил свои позиции в ряду лучших комических писателей второй половины XX века.

Однако юмор был лишь одним из инструментов в арсенале писателя. В романе Deaf Sentence (2008) Лодж, опираясь на личный опыт потери слуха, описал внутренние переживания героя, который сталкивается с возрастными изменениями и экзистенциальными вопросами. Этот роман стал, возможно, самым мрачным произведением автора, подчеркивающим его пессимизм относительно будущего человечества.

Лодж родился 28 января 1935 года в Лондоне в семье музыканта и домохозяйки. Он получил образование в Университетском колледже Лондона, где защитил диссертацию по католической литературе. Тема религии — католические догмы, моральные дилеммы и вызовы современности — неоднократно появлялась в его работах начиная с романа The British Museum Is Falling Down (1965), в котором с иронией рассмотрена политика церкви по отношению к контрацепции.

Будучи ученым, Лодж уделял большое внимание теории литературы. Его критические труды, такие как The Modes of Modern Writing (1977) и The Art of Fiction (1992), анализировали способы построения текста, литературные приемы и эволюцию стилей. Эта работа принесла ему репутацию глубокого аналитика и сделала его книги обязательным чтением для студентов-филологов.

Лодж был женат на своей университетской подруге Мэри Джейкоб с 1959 года, и в их браке родилось трое детей. Его друзья вспоминают, что Лодж всегда был готов поделиться опытом, но не терпел пафоса.

Эксперты сходятся во мнении, что наследие Лоджа не ограничивается его романами или научными работами. Он оказал значительное влияние на британскую комическую традицию, заложив основу для последующих поколений писателей. Его способность включать абсурд в свои тексты, оставаясь при этом правдивым в изображении человеческой натуры, выделяет писателя среди современников.

Лодж был награжден множеством престижных титулов, включая звания командора Ордена Британской империи (1998) и кавалера Ордена искусств и литературы Франции (1997). Но, пожалуй, самой главной наградой для него была преданность читателей, которые ценили его книги за их честность, интеллект и тонкий юмор.

Екатерина Петрова