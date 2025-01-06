В Казани возобновил работу каток в парке «Черное озеро»

Фото: Максим Платонов

В Казани возобновили работу каток и пункт проката в парке «Черное озеро». 6 и 7 января они будут работать с 9:00 до 23:00 (технический перерыв с 14:30 до 16:00). Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов столицы Татарстана.

Сегодня и завтра 11:00 (0+) и 13:00 (12+) на огороженной территории катка пройдут бесплатные занятия по фигурному катанию для детей и взрослых. А с 20:00 до 21:00 на льду будут звучать тематические музыкальные подборки: 6 января от татарского музыкального лейбла Yummy Music, 7 января — от журналиста и ютубера Коли Редькина.

Напомним, работу катка и пункта проката в парке «Черное озеро» приостановили 2 января. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.