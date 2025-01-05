Против Тамары Эйдельман* возбудили второе уголовное дело о реабилитации нацизма
Предыдущее дело против Эйдельман было инициировано в июне 2024 года
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры, в отношении историка Тамары Эйдельман* возбуждено новое дело по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ, касающееся реабилитации нацизма с использованием интернета.
Предыдущее дело против Эйдельман было инициировано в июне 2024 года по материалам проверки прокуратуры Москвы. Тогда историка обвинили по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ за публикацию видеозаписи ее авторской программы в социальных сетях. В материалах прокуратуры утверждалось, что ролик содержал высказывания, якобы демонстрирующие «явное неуважение» к памятным датам, связанным с Днем воинской славы России, а также оскорблял память защитников Отечества.
Ситуация усугубилась в декабре 2024 года, когда суды Москвы дважды привлекли Эйдельман к административной ответственности. Таганский районный суд оштрафовал ее на 45 тыс. рублей за распространение материалов в интернете без указания статуса иностранного агента. В тот же период Дорогомиловский суд вынес еще одно постановление, обязав историка выплатить 50 тыс. рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.
*внесена в реестр иностранных агентов Минюстом РФ
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