В США прошла церемония вручения премии «Золотой глобус» — Юра Борисов проиграл статуэтку Кирану Калкину

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В Лос-Анджелесе прошла вторая по значимости после «Оскара» кинопремия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов.

В категории «Лучший драматический фильм» приз получил «Бруталист» — всего в его копилке три победы, в том числе за лучшую мужскую роль (Эдриан Броуди) и лучшего режиссера (Брэйди Корбет). Лучшей комедией или мюзиклом стал фильм «Эмилия Перес». Картина Жака Одиара выиграла четыре «Золотых глобуса» — помимо главной номинации, это статуэтки за лучший фильм на иностранном языке, лучшую женскую роль второго плана (Зои Салдана) и лучшую песню (El Mal).

Лучшей актрисой в драме признана Фернанда Торрес («Я все еще здесь»). В комедии лучшими стали Себастиан Стэн («Другой человек») и Деми Мур («Субстанция»). За лучшую мужскую роль второго плана статуэтку выиграл Киран Калкин («Настоящая боль»). Напомним, в этой категории был номинирован российский актер Юра Борисов за роль в фильме «Анора».

Полный список победителей можно посмотреть ниже.

Напомним, в прошлом году триумфатором «Золотого глобуса» стал фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который получил премию в категории «Лучший драматический фильм». Сыгравшие в картине Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-младший удостоились статуэток за лучшие мужские роли.