Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -9 градусов

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с небольшим снегом. В отдельных районах республики возможна слабая метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.

Ветер западный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Минимальная температура воздуха утром составит от -6 до -11˚, максимальная температура воздуха днем — от -4 до -9 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

В Казани прогнозируется облачная погода, без существенных осадков. Днем в городе похолодает до -5..-7 градусов.

Зульфат Шафигуллин