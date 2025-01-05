Фэнтези-фильм «Волшебник изумрудного города» преодолел миллиардный рубеж в прокате

Фильм, основанный на одноименной сказке Александра Волкова, вышел на экраны 1 января 2025 года

Фэнтези-блокбастер Игоря Волошина «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» стал одной из главных сенсаций российского кинопроката, собрав свыше 1 млрд рублей. По данным Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), суммарная касса картины на утро 3 января достигла 1 208 983 608 рублей.

Фильм, основанный на одноименной сказке Александра Волкова, вышел на экраны 1 января 2025 года и моментально завоевал внимание зрителей. В центре сюжета — девочка Элли и ее верный пес Тотошка, которых ураган переносит в волшебный мир. Вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — они отправляются в Изумрудный город на поиски могущественного Волшебника, чтобы найти путь домой.

Роли главных героев исполнили Екатерина Черова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева и Дмитрий Чеботарев. Звездный актерский состав и качественные спецэффекты стали одними из ключевых факторов, привлекших зрителей в кинотеатры.

По мнению экспертов, сборы фильма могут превзойти ожидания, поскольку популярность ленты продолжает расти.

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Екатерина Петрова