Фотомарафон «100-летие ТАССР»: разборка помещений при Спасском монастыре Казанского кремля, 1928

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До самого конца 1920-х годов внутри Казанского кремля стояла еще одна крепость — Спасо-Преображенский монастырь, который основал архимандрит Варсонофий в 1556 году.

Это был второй по статусу монастырь в Казанской епархии после Успенского монастыря Свияжска. Площадь его была чуть меньше гектара, ограничивалась территория кремлевской стеной — с юга и запада, и отдельной, очень высокой кирпичной оградой — с востока. В ранние времена здесь жили до сотни насельников, в XIX веке — примерно впятеро меньше. Но это был один из главных православных центров Поволжья.

Вид с нынешней Кремлевской улицы на Спасо-Преображенский собор. Открытка конца XIX века. Фото из открытых источников

Здесь хранились мощи казанских святых, и в первую очередь — святого Гурия, который принял постриг в Преображенской церкви этого монастыря. Правда, мощи главного святого этих земель еще в XVII веке перенесли в Благовещенский собор.

Здесь стоял величественный собор, еще три церкви, хранились драгоценные иконы, древние книги, жезл святителя, плащаница XVI века и множество других реликвий.



Вид на Спасский собор Спасо-Преображенского монастыря, конец XIX века. Фото из открытых источников.

После Гражданской войны собор и церкви приспособили под хозяйственные нужды. В первые годы Татреспублики на территории Кремля была военная часть, всех гражданских отсюда выселили. Монастырь упразднили, но до конца 1920-х годов не трогали: все-таки Спасский собор был одним из двух крупных православных соборов постройки XVI века.

Середина 1920-х годов. В центре — Спасская башня кремля, справа — колокольня монастыря, слева — Спасский собор. Фото из открытых источников.

В конце 1920-х годов монастырь начали разбирать: сначала хозяйственные постройки, потом церкви. Потом взорвали собор. Весной 1932 года комплекс древнего монастыря, переживший шесть пожаров и почти четыре века, окончательно перестал существовать: утверждения большевистской власти он не пережил.

В конце XX века археологи, работавшие в Казанском кремле, открыли подвал собора с мощами двоих святых. Реконструкторы восстановили облик одной из монастырских часовен и восстановили один из братских корпусов. Некрополь Спасо-Преображенского монастыря был утрачен, но несколько захоронений, найденных археологами, перенесены на Арское кладбище.

Людмила Губаева