Доминиканская Республика: от кольмадо до бачаты

Путевые заметки об островном государстве на Карибах. Часть 2-я

Корреспондент «Реального времени» продолжает свой рассказ о самой посещаемой стране на Карибах — Доминиканской Республике, возможность прямого перелета в которую у казанцев и жителей Татарстана появится в скором времени. Первую часть см. здесь.

Сафари

На сафари многие отправляются в научный заповедник, расположенный недалеко от горы Ла-Редонда. Заповедник, состоящий из двух лагун — Редонда и Лимон, известен благодаря встречающейся только здесь флоре и фауне. Довольно непростое путешествие с точки зрения трассы (по песку, бездорожью с крутыми поворотами и асфальту) вдоль атлантического побережья на квадроциклах вознаграждается утолением жажды кокосовой водой и купанием в чистейшей воде. Растительность на пляже представлена в основном кокосовыми пальмами, поэтому нужно всегда быть начеку, оказавшись под деревом, чтобы не получить травму от падающего кокоса.

Место, в котором находились рыбаки, не выглядело впечатляющим, но в руках у каждого был смартфон

Расположились мы рядом с местными рыбаками. Завязав с ними разговор, поинтересовались, нравится ли им жить здесь, вдали от города. Девушка из этой рыбацкой компании (средний возраст ребят был меньше 30 лет) неуверенно ответила, что ее все устраивает, добавив, что здесь вся ее семья. Место, в котором они находились, не выглядело впечатляющим, но в руках у каждого был смартфон.

Среднемесячная зарплата составляет здесь около 12 600 рублей в больших городах и около 8 800 — в сельской местности. Бензин при этом стоит приблизительно 65 рублей за литр.

Что привезти

Что касается свежих фруктов, то попробовать и приобрести их можно практически везде — как в супермаркетах, так и вдоль дороги в деревнях, где вам будут встречаться лавки местных фермеров со скромными ценами и действительно вкусными продуктами. Манго, бананы, карамбола, папайя, испанский лайм, ананас, авокадо, маракуйя, гуанабана, кофейные зерна, какао, кокос, свежевыжатые соки — пробовать стоит все. Например, два авокадо, каждый размером с ладонь, обошлись мне всего в один доллар, а вкус не сравнится с тем, что мы едим в России. Однако при покупке помните о недавно вступившем в силу ограничении на ввоз фруктов на территорию РФ. У местных фермеров также рекомендую купить баночки с шариками какао без сахара — кружка настоящего горячего какао точно согреет вас в наши зимние вечера.

Что касается свежих фруктов, то попробовать и приобрести их можно практически везде — как в супермаркетах, так и вдоль дороги в деревнях

Нужно отметить, что в целом в Доминикане нет необходимости обменивать валюту — в основных туристических зонах везде принимают доллары, а сдачу могут вернуть и в местных деньгах, доминиканским песо. Однако песо вывозить запрещено.



Большое влияние на страну оказали три американские интервенции. Зависимость от Соединенных Штатов очевидна — северный сосед обеспечивает остров самым большим потоком туристов и лидирует среди его партнеров по экспорту и импорту. На дорогах можно увидеть желтые американские автобусы, которые используются для перевозки рабочих или школьников. Практически в каждой семье есть родственник, живущий в Штатах и присылающий деньги родным. Местные, с которыми удалось пообщаться, не относятся к такому влиянию негативно, скорее с пониманием того, что развитие возможно лишь с оглядкой на более успешную страну. Хотя и отмечают, что, например, празднование Хэллоуина здесь не приветствуется.



Кстати, как и во всем регионе, например, на Кубе, в Пуэрто-Рико, в тех же Штатах, национальным видом спортом здесь стал бейсбол. Для молодых островитян это не просто игра, а символ надежды на светлое будущее, то есть шанс превратиться в игрока с мировым именем.

Из алкогольных напитков популярны пиво, ром и мамахуана

Из алкогольных напитков популярны пиво, ром и мамахуана (смесь из множества ферментированных трав с красным вином и ромом, являющаяся афродизиаком). Туристы же в качестве сувениров любят привозить сигары, хотя из-за их высокой стоимости в стране они практически не употребляются, а также ювелирные украшения из ларимара и янтаря. При покупке этих полудрагоценных камней и изделий из них нужно убедиться в том, что у магазина есть все необходимые сертификаты, поскольку на улицах полно торговцев, предлагающих альтернативу за привлекательную цену.

На полках сувенирных лавок везде встречаются безликие куклы. Куклы без лица и с разным цветом кожи символизируют доминиканцев — это народ со смешанными европейскими и африканскими корнями. Кукла Лиме, как ее еще называют в честь ее создателя Лилианы Мере, стала национальным сувениром.

Саона

Самым типичным кадром из путешествия в Доминикану является фото на лежачей пальме на острове Саона, точнее, являлось, поскольку этой пальмы не стало. Сам остров Христофор Колумб открыл во время своей второй экспедиции в 1494 году.

По дороге в Байяибе путеводители рекомендуют заглянуть в город художников Каса-де-Кампо — «домик в деревне»

Он — часть Национального парка Котубанама, самого посещаемого сегодня парка страны. Не доплывая до Саоны, вы можете искупаться в естественном бассейне с морскими звездами, с которыми, кстати, нужно обращаться очень деликатно, поскольку звезда может умереть, если вытащить ее из воды на долгое время. На заметку: из страны запрещается вывозить не только местную валюту, но и ракушки, морские звезды и кораллы.

Место отправки на Саону — небольшой городок Байяибе, одно из лучших мест для дайвинга и снорклинга, а по дороге в Байяибе путеводители рекомендуют заглянуть в город художников Каса-де-Кампо — «домик в деревне».

Город основал в начале 1980-х годов американский промышленник Чарльз Блюдорн. Это место — реплика испанской деревни XVII века, где сосредоточены художественные студии, мастерские, музеи, сувенирные лавки, ювелирные магазины и рестораны. Здесь есть и амфитеатр, рассчитанный на 5 тыс. человек, который открыл в 1982 году Фрэнк Синатра. А в 1994 году в местной церкви состоялось венчание Майкла Джексона и Лизы Марии Пресли.

Ночная жизнь в Пунта-Кане известна благодаря таким шоу, как Coco Bongo

Танцуют все!

Ночная жизнь в Пунта-Кане известна благодаря таким шоу, как Coco Bongo. Перфоманс труппы танцоров сменяется выступлением воздушных гимнастов, двойников всемирно известных звезд и танцами самих гостей. У каждого посетителя есть возможность оказаться в центре внимания — станцевать на сцене перед всей публикой. Шоу Coco Bongo довольно популярно среди туристов, а длится оно чуть больше 4 часов — подумайте, действительно ли вы хотите показать свои новые туфли на каблуках именно в эту ночь.

Colmado — центр социальной жизни. Сложно подобрать аналог этому заведению: это и «магазин у дома» с товарами первой необходимости, и место, где по вечерам собираются местные, чтобы поболтать, выпить, потанцевать и завести новые знакомства.

Меренге — национальный танец Доминиканской Республики, популярный среди взрослого населения

Здесь действительно танцуют все. И каждый житель страны двигается не хуже профессионального танцора. Меренге — национальный танец Доминиканской Республики — самый известный танец на этом острове, преимущественно популярный среди взрослого населения. А откровенные бачата и реггетон исполняются их молодыми соотечественниками. И очень часто в ночное время автомойка, которая еще днем выполняла свои основные функции, превращается в танцпол.

La Hacienda

Частная ферма La Hacienda общей площадью более 2,5 млн квадратных метров предлагает своим посетителям несколько активностей в одном месте: это прогулка верхом на лошади в сопровождении инструкторов с обзором потрясающих пейзажей, поездка на американском военном грузовике по территории фермы для ознакомления с доминиканским бытом, производством традиционных продуктов, таких как какао, кофе или сахарный тростник, посещение небольшой фермы со скотом, дойка коровы, кормление теленка, дегустация кофе, какао и мамахуаны, прохождение трассы zip line, прыжок со страховкой с высоты 20 метров, поездка на багги по грязи, пыли и лужам и вкусный и сытный доминиканский обед, который восполнит израсходованную на развлечения энергию.

Частная ферма La Hacienda общей площадью более 2,5 млн квадратных метров предлагает своим посетителям несколько активностей в одном месте

Доминиканская кухня вобрала в себя блюда с европейскими корнями и нотками Африки. Главными ингредиентами в местном меню являются рис, фасоль, мясо, овощной банан и юка. Типичное блюдо обычного доминиканца ла-бандера, или «флаг», состоит из огромной тарелки с рисом, фасолью, мясом и жареным овощным бананом. Из супов самым известным считается санкочо — наваристый бульон из курицы, свинины, юки, картофеля, ямса и зеленых бананов, который подается с рисом и дольками авокадо. Говорят, он спасает от похмелья.

Чай здесь непопулярен, пьют в основном кофе, а готовят его просто с молоком — нет ни капуччино, ни эспрессо, ни латте. Местный кофе, хотя и обозначается как средней обжарки, пережарен, а сам напиток получается очень крепким — на любителя.

Где остановиться

Одним из лучших отелей класса «люкс» в Пунта-Кане считается Barceló Bávaro Grand Resort, расположенного посреди кокосовой рощи, 80 процентов номеров отеля размещены в зданиях с видом на море. Среди развлечений гостям предлагают водный парк, боулинг, спа, дискотеку, казино, торговый центр, спортбар, театр, гольф и комнату для квестов. В отель приезжают не только для отдыха, но и на бизнес-мероприятия — здесь расположился крупнейший современный конференц-центр в Доминиканской Республике. Отель также организует различные активности для привлечения гостей; самыми популярными стали гольф-турниры на пересекающих мангровый лес полях с 25 водными препятствиями и 122 бункерами с песком и «Неделя одиноких сердец», на которую съезжаются холостяки и незамужние дамы со всего мира в поисках своей половинки.

Закат в отеле Barceló

Где, если не на пляже, сделать передышку после активного отдыха и насладиться белым и чистым песком на Карибском побережье. Пляж Баваро был признан ЮНЕСКО одним из лучших пляжей мира благодаря тончайшему белому песку и кристально чистой воде. По этой причине многие рекомендуют отель 18+ Meliá Punta Cana Beach в Баваро. Рестораны отеля предлагают разные виды гастрономических опытов. Прогуливаясь по территории отеля, можно встретить павлинов и пеликанов, свободно передвигающихся по всей местности; в спа-центре обитают черепахи. Другим преимуществом отеля, на мой взгляд, является близкое расположение супермаркета, причем обычного, рассчитанного не на туриста, а на местного.

Стоит отметить, что в отелях есть русскоговорящий персонал, что редкость для Латинской Америки в целом. Официальным языком в Доминикане является испанский, хотя в туристических зонах персонал говорит на английском. Однако выучить пару фраз на испанском все же стоит — собеседник обязательно оценит ваши старания.

Айгуль Зиятдинова, фото автора