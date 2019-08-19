Российские таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже

С 19 августа в России вступают в силу новые нормы фотосанитарного контроля: теперь таможенники на некоторых пунктах пропуска через госграницу начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади граждан. Данная мера будет действовать в порядке эксперимента до 2022 года.

Продукцию с высоким уровнем фотосанитарного риска, а это свежие овощи, фрукты, букеты цветов, можно провозить через таможенную границу Евразийского экономического союза без соответствующих сертификатов в том случае, если она отправляется почтой или находится в ручной клади пассажиров. Вес продукции не должен превышать 5 килограммов, сертификаты обязательно должны быть предъявлены для провоза семян, семенного материала, картофеля.

Фотосанитарный сертификат не нужен, если ввозить не более трех букетов или 15 цветов. Теперь досмотру подлежит багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Кроме того, осматривать станут и автомобили, передает «Российская газета».

Напомним, татарстанская таможня сообщила об обнаружении необычной посылки на Казанском посту. В отправлении из Китая были найдены японские мечи.

