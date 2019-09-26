По следам Колумба: Доминиканская Республика

Путевые заметки об островном государстве на Карибах

У казанцев и жителей Республики Татарстан, которым уже наскучили традиционные курортные направления, в скором времени появится возможность прямого перелета в самую посещаемую страну на Карибах — Доминиканскую Республику. Корреспондент «Реального времени» выяснила, чем эта страна так привлекательна для миллионов туристов.

Говоря о Доминикане как о направлении для отпуска, в голову приходят мысли только о пляжном отдыхе. Для того чтобы убедиться в обратном, нужно туда слетать. Если ранее желающим посетить эту (уже безвизовую) страну приходилось лететь из Москвы или Санкт-Петербурга, с 1 ноября 2019 года жители республики смогут отправиться туда напрямую из казанского аэропорта.

Напомним, что в августе этого года генеральный директор аэропорта «Казань» Сергей Романцов сообщил о запуске чартерных рейсов в Доминикану осенью. Рейсы будут выполняться авиакомпанией Azur Air раз в 14 дней, а программа будет длиться до 17 апреля 2020 года. По словам туроператора ANEX Tour, продолжительность перелета на борту Boeing 700-300ER составит около 13,5 часа. В эту страну можно вылететь и из Екатеринбурга, но тогда полет займет чуть больше времени. В обоих случаях аэропортом прибытия в Доминиканской Республике будет являться Ла-Романа, что находится в 110 км от столицы Санто-Доминго, где лучше всего и начать знакомство со страной.

Напоминающий по строению индейскую пирамиду маяк в форме креста был возведен на средства стран, откликнувшихся на сбор денег на его строительство

Санто-Доминго

Маяк Колумба — первая достопримечательность на пути в столицу. Напоминающий по строению индейскую пирамиду маяк в форме креста был возведен на средства стран, откликнувшихся на сбор денег на его строительство (Россия в их числе). Заработал в 1992 году к 500-летию открытия Америки. На его территории выставлен папамобиль, на котором перемещался Папа Римский Иоанн Павел II во время открытия маяка. Мавзолей с останками Христофора Колумба располагается в середине объекта; здесь же расположился музей стран, финансировавших возведение маяка, где у каждого из государств есть свой стенд.

Новую землю итальянский мореплаватель Христофор Колумб обнаружил случайно, считая ее Индией, куда он, собственно, и направлялся. До открытия новой земли на острове жили индейцы таино из аравакских племен, которые также обитали на Багамах, Больших Антильских островах и на севере Малых Антильских островов. Испанцы видели в них лишь способ обогащения и вскоре стали эксплуатировать местное население на тяжелых работах.

На острове, некогда бывшем морским дном, не было ничего из того, что испанцы привыкли видеть на Пиренеях, и им пришлось привезти сюда домашний скот, быт, растения. Но на новой земле было золото, которое не представляло большой ценности для индейцев. Позже коренных жителей конкистадоры полностью уничтожили и начали завозить рабов из Африки.



Одно из ключевых мест этой зоны — Алькасар-де-Колон, бывшая резиденция сына Христофора Колумба Диего

Впоследствии тех, кто родился в смешанной семье с европейскими корнями, начали называть креолами. Теперь большинство населения — мулаты. Есть также мигранты из соседней Гаити, к слову, одной из беднейших стран мира, с более темным цветом кожи, которые переезжают в Доминикану на заработки, например на тростниковых полях. В целом сами доминиканцы не против гостей, ведь это рабочие руки для Доминиканы и шанс устроить жизнь для самих гаитян. Хотя приезжие бывают разными, впрочем, как и везде: кто-то относится с уважением к местной культуре и традициям, а кто-то не особо их чтит.

Санто-Доминго с населением более 3,6 млн человек является первым поселением, основанным испанцами, а именно младшим братом Христофора Колумба Бартоломео Колумбом, в Америке в августе 1496 года. Это город, где появилась первая мощеная дорога, первая церковь, первая больница и первый университет. С этого города началась и конкиста, испанская колонизация Америки.

Обзорная экскурсия начинается с сердца города — колониальной зоны, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году, которую можно обойти пешком. Одно из ключевых мест этой зоны — Алькасар-де-Колон, бывшая резиденция сына Христофора Колумба Диего. Здание, построенное в 1512 году, ныне функционирует как музей. В его коллекцию входят предметы искусства, мебель, домашняя утварь, личные принадлежности его жителей. Некоторые экспонаты, такие как гобелен, шкаф, кожаный сундук, являются оригинальными. Сегодня это самый посещаемый музей Санто-Доминго.



Далее пешком можно пройтись по улице Дам, той самой «первой мощеной дороге Латинской Америки», увидеть Крепость Осама, заглянуть в старейшую готическую церковь Америки — кафедральный собор Санты-Марии-ла-Менор, возведение которой началось в 1521 году. Фото Mariordo / wikipedia.org

Столица была названа в честь святого Доминика — испанского католического монаха, основателем ордена доминиканцев. Доминиканцы, то есть братья-проповедники, внесли внушительный вклад в развитие нации и впервые начали борьбу за права индейцев.

Далее пешком можно пройтись по улице Дам, той самой «первой мощеной дороге Латинской Америки», увидеть Крепость Осама, заглянуть в старейшую готическую церковь Америки — кафедральный собор Санты-Марии-ла-Менор, возведение которого началось в 1521 году.

Основной религией в стране, как и во всей Латинской Америке, является католицизм. Одной из причин, по которой королева Испании Изабелла Кастильская поддержала вояж Колумба в Индию, было распространение католицизма. Люди здесь верующие: по воскресеньям доминиканцы ходят на службу в церковь, а в общественном транспорте часто можно встретить людей с Библией (а не со смартфоном) в руках. И герб Доминиканской Республики, по сути, является единственным в мире с изображением Библии на восьмой главе Евангелия от Иоанна, 8:32.

Напротив собора расположен знаменитый памятник Колумбу и одноименный парк

Напротив собора расположен знаменитый памятник Колумбу и одноименный парк. Эта площадь также является отличным местом для того, чтобы увидеть, как проводят время местные: пожилые мужчины играют в домино, предлагают лотерейные билеты прохожим (а это возможность выиграть кругленькую сумму без особых усилий — кто об этом не мечтает?), с энтузиазмом соглашаются сфотографироваться, продолжая при этом что-то бурно обсуждать с друзьями. По площади бегают дети, кормят голубей, звучит живая музыка — бродячие уличные музыканты зарабатывают на жизнь.

Стоит отдалиться от парка, и вы окажетесь в улочках, где местные торговцы продают все, что может заинтересовать туриста, а иностранного гостя здесь действительно любят. Более того, продавцы уже успели выучить парочку фраз на русском.

Издали можно увидеть, что в городе есть как высотки в так называемой бизнес-зоне, так и обычные для Латинской Америки невысокие дома. Среди прямых линий и плоских крыш выделяется купол Национального дворца. На яркие фавелы, которых здесь также достаточно, можно взглянуть с фуникулеров.

При посещении города обязательная остановка — Национальный парк Лос-Трес-Охос (буквально — «три глаза»). Индейцы таино назвали озера «глазами» из-за их формы, а находятся они в пещерах

Правила дорожного движения в Доминикане — отдельная тема для разговора. Я так и не увидела ни одного дорожного знака, кроме обозначения разворота. И побывав на переднем сиденье в машине типичного доминиканца, удивляешься тому, что люди здесь умудряются ездить без происшествий, понимают друг друга без поворотников лишь с помощью жестов. По словам моего знакомого доминиканца, ездят здесь в оборонительной манере, всегда стараясь предугадать намерения других участников движения. Поэтому нужно хорошо обдумать идею об аренде машины и оценить свои навыки вождения и скорость реакции на дорогах.

Сегодня Доминиканская Республика считается одной из самых быстро растущих экономик Латинской Америки. В Санто-Доминго есть и состоящая из шести веток достаточно развитая система метро. Стоит отметить, что в стране действуют восемь международных аэропортов, два из которых расположены в самой столице, пять круизных и 12 морских портов. Передвижение по Доминикане не вызывает трудностей — по размеру территории она даже уступает Татарстану (для сравнения площадь Доминиканы составляет 48 484 км², а Татарстана — 67 847 км²), а автомагистрали страны оснащены очень хорошими дорогами. Для перевозки пассажиров в основном используются автобусы, популярны и «мотокончо» — мототакси.

При посещении города обязательная остановка — Национальный парк Лос-Трес-Охос (буквально — «три глаза»). Индейцы таино назвали озера «глазами» из-за их формы, а находятся они в пещерах, где таино совершали свои обряды и использовали это место в качестве убежища. На самом же деле всего озер четыре: в отличие от первых трех, пещерных, четвертое озеро находится на открытом воздухе, и если к трем можно спуститься пешком, то к четвертому озеру можно добраться на плоту с помощью сотрудников парка за отдельную плату. В нем плавают рыбы, черепахи, слышны падающие сверху в абсолютной тишине капли воды.



Для знакомства с одной из жемчужин Доминиканской Республики и изучения истории ее доколумбовских жителей нужно побывать в национальном парке Лос-Айтисес

Самана

Экотуризм здесь весьма развит: у страны есть все для этого — и возможности, и интерес как внутри, так и извне. Национальные парки и заповедники занимают 25% всей территории. Для более полного и детального изучения страны нужно ехать в разные ее уголки.

Следующим пунктом маршрута оказался полуостров Самана на северо-востоке страны, добраться до которого можно на катамаране. С января по март многие направляются сюда, чтобы увидеть горбатых китов, у которых в этот период идет сезон спаривания. По дороге также встретите место, где снимали сезон «Последнего героя» с Владимиром Пресняковым.

Для знакомства с одной из жемчужин Доминиканской Республики и изучения истории ее доколумбовских жителей нужно побывать в национальном парке Лос-Айтисес с 30-метровыми возвышающимися над водой скалистыми образованиями — Los Haitises, что в переводе с языка таино означает «холмистая земля».

Парк является одним из крупнейших защищенных зон в республике с эндемическими птицами и самым большим мангровым лесом в регионе

Прокрадываясь сквозь мангровые джунгли с приглушенным двигателем катамарана, приближаемся к главной точке — пещере Ла-Линеа с петроглифами и пиктограммами аборигенов. Считается, что именно здесь пираты прятали свои сокровища, а таино использовали пещеру в качестве пристанища. Здесь же снимались и эпизоды из фильма «Парк юрского периода». Парк является одним из крупнейших защищенных зон в республике с эндемическими птицами и самым большим мангровым лесом в регионе.

Климат в Доминикане тропический, но с различными микроклиматами. Летом средняя температура днем составляет 32 градуса, а зимой может опуститься до 23. Остров расположен в сейсмически опасной зоне. К слову, в день нашего прибытия здесь ожидался ураган «Дориан», но, к счастью, он обошел нас стороной.

Чтобы отведать местной еды, попробовать коктейль «Пинья колада», отдохнуть на белоснежном пляже с потрясающим пейзажем и понаблюдать за морскими звездами в их естественной среде обитания, можно отправиться на остров Кайо Левантадо, находящийся в 5 км от залива Самана. Остров также известен как Бакарди из-за известной рекламы рома Bacardi, снятой здесь в 70-х годах.

Многие туристы поднимаются на гору Ла-Редонда. Это место еще не успело стать популярным для фотоснимков из путешествий в Доминикану

В поисках отличных кадров и порции адреналина многие туристы поднимаются на гору Ла-Редонда. Это место еще не успело стать популярным для фотоснимков из путешествий в Доминикану. Взобраться на гору можно на грузовике или джипе, и последний вид транспорта обеспечивает более высокую дозу острых ощущений.

К слову, к безопасности сотрудники этого места развлечений относятся со всей серьезностью. На вершине горы высотой чуть больше 1 000 метров над уровнем моря расположены четыре качели и один гамак с разными пейзажами и градусами впечатлений. А гарантией хорошего кадра будет отсутствие у фотографа страха высоты и его умение поймать нужный момент.

Где остановиться

Доминиканскую Республику с юга омывают воды Карибского моря и Атлантического океана с севера. В стране с размещением проблем не возникает — в стране широко представлены международные сети отелей. Гостиница Bahia Principe Hotels & Resorts в Ла-Романе — одна из таких. Сам бренд был основан еще в 1995 году и сегодня считается лидером в сегменте отдыха «все включено». Под этим брендом функционируют 25 отелей в 4 странах, 14 из которых расположены в Доминиканской Республике. Основными ее рынками являются Канада, США, Великобритания, Испания и другие страны Европы и Латинской Америки.

Свои двери относительно недавно открыл пятизвездочный отель OceanElFaro на атлантическом побережье в Пунта-Кане

На территории отеля можно поиграть в гольф, теннис, есть как «шумные», так и «тихие» бассейны. Пляж отеля Bahia Principe Hotels & Resorts в Ла-Романе был удостоен «Голубого флага» — это международная награда, которая вручается за строгое соблюдение высоких стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения. Добраться до пляжа можно за пару минут — отель расположен на первой линии.

Свои двери относительно недавно открыл пятизвездочный отель OceanElFaro на атлантическом побережье в Пунта-Кане. На территории гостиницы можно заняться шопингом, расслабиться в спа-центре, отдохнуть у бассейнов с баром, поплавать в ленивой реке или пойти к океану. Одной из основных достопримечательностей является коралловый риф недалеко от берега.

Стоит отметить, что взрослых не пугает отпуск с детьми — для последних есть водные горки, детские клубы. А в отелях предусмотрены зоны как для гостей с детьми, так и без — только для взрослых. По сравнению с другими отелями OceanElFaro еще не заполнен постояльцами — вся инфраструктура находится в первозданном виде и отличается от других более старых сетей отелей современным дизайном.

Встречающиеся на пути любопытные дети радостно машут рукой в надежде, что белый турист их чем-то угостит. В нашем же случае угощением оказались яблоки

Дорога из Саманы займет некоторое время, но пейзажи нескучные — за окном будут пестреть деревушки, взглядом вас будут провожать стоящие на улице местные жители со своими детьми.



Люди в деревнях живут скромно, с таким климатом затраты на хозяйство и жизнь невысокие. Встречающиеся на пути любопытные дети радостно машут рукой в надежде, что белый турист их чем-то угостит. В нашем же случае угощением оказались яблоки.

Для доминиканца яблоко — роскошь, оно здесь не растет, а импортируется. И импортируется далеко не ароматный фрукт, который уродился в России в этом году, а красивый, блестящий плод без какого-либо запаха. Завозятся в страну и другие продукты, например вино, киви, груши. Кроме тростникового сахара, кофе, какао, табака и мяса экспортируется в основном золото и серебро.

Для разбавления спокойного и размеренного отдыха у пляжа Доминикана предлагает культурную программу и сафари-туры на квадроциклах и багги. Об этом и многом другом читайте во второй части обзора.

Продолжение следует

Айгуль Зиятдинова, фото автора