Список персон

Зяббаров Азат Галимзянович

Гос. ведомства, Органы федеральной власти

Общая информация

Родился 29 апреля 1958 года в с. Шахмайкино Чистопольского района ТАССР.

Образование:

1980 год — КСХА им. М.Горького

Трудовая деятельность:

В 1981 — 1983 гг. — заведующий Чистопольским сортоучастком.
В 1983 г. — директор совхоза «Уруссинский» Ютазинского района.
В 1983 — 1988 гг. — директор совхоза «Дружба» Высокогорского района.
В 1988 — 1989 гг. — председатель Высокогорского райисполкома.
В 1989 — 1990 гг. — первый секретарь Высокогорского райкома КПСС.
В 1990 — 1994 гг. — директор совхоза «Бирюлинский» Высокогорского района.
В 1994 — 2003 гг. — генеральный директор агрофирмы «Бирюли» («Племзавод Бирюлинский»).
В 2003 — 2009 гг. — руководитель Службы земельного кадастра по РТ.
С 2009 г. — руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Республике Татарстан — главный государственный регистратор Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Авангардная, д. 74
  • Телефон: (843) 255-25-66
  • Email: 16_upr@rosreestr.ru
  • Сайт: www.rosreestr.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам