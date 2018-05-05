Зяббаров Азат Галимзянович

Общая информация

Родился 29 апреля 1958 года в с. Шахмайкино Чистопольского района ТАССР.

Образование:

1980 год — КСХА им. М.Горького

Трудовая деятельность:



В 1981 — 1983 гг. — заведующий Чистопольским сортоучастком.

В 1983 г. — директор совхоза «Уруссинский» Ютазинского района.

В 1983 — 1988 гг. — директор совхоза «Дружба» Высокогорского района.

В 1988 — 1989 гг. — председатель Высокогорского райисполкома.

В 1989 — 1990 гг. — первый секретарь Высокогорского райкома КПСС.

В 1990 — 1994 гг. — директор совхоза «Бирюлинский» Высокогорского района.

В 1994 — 2003 гг. — генеральный директор агрофирмы «Бирюли» («Племзавод Бирюлинский»).

В 2003 — 2009 гг. — руководитель Службы земельного кадастра по РТ.

С 2009 г. — руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Республике Татарстан — главный государственный регистратор Республики Татарстан.

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