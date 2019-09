«Против Трампа работают абсолютно бесстыдные люди»

Грозит ли американскому президенту импичмент?

Спикер палаты Представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной стал телефонный разговор главы Белого дома с лидером Украины Владимиром Зеленским. Предположительно, во время беседы президент США потребовал от украинских властей начать расследование в отношении сына своего возможного соперника на выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Корреспондент «Реального времени» связалась с журналистом-международником Дмитрием Бабичем (политический обозреватель МИА «Россия сегодня») и расспросила его о том, возможен ли импичмент на этот раз.

«Ни на один день демократы не откладывали попыток импичмента президента Трампа»



— Дмитрий Олегович, как вы восприняли очередную попытку объявить импичмент Дональду Трампу?

— С моральной точки зрения ситуация абсолютно ясна: это отвратительное, бесстыдное действо со стороны демократической партии. Однако стоит заметить, что за ней просматривается мировой «ультралиберальный интернационал» — глобалистские силы, которые любят называть себя либералами, хотя к классическим либералам они мало относятся. Это люди, которые взяли прекрасные лозунги либералов — равенство мужчин и женщин, защита меньшинств, честные выборы, свобода предпринимательства — и придали им абсолютно экстремистское, неправильное значение. Это сравнимо с большевиками, которые вроде бы были за простой народ, за бедных, а на деле все закончилось плохо, в том числе для этих слоев населения.

Ультралибералы ни на секунду не смирились с тем фактом, что их кандидат Хиллари Клинтон проиграла выборы 2016 года. Ни на один день, ни на один час они не откладывали попыток импичмента президента Трампа. Это не значит, что он — хороший человек. Трамп — американский националист, типичный представитель грубого американского капитала со всеми его недостатками, но не глобалист.

В преддверии выборов Трамп сделал совершенно приемлемую, в рамках традиционной американской политической борьбы, вещь. У него в руках были факты, подтвержденные множеством свидетельств, о том, что его наиболее вероятный соперник Джо Байден влип в нехорошую историю на Украине. Он творил там жуткие вещи: режим Порошенко, сложившийся в 2014 году, сформировался именно под руководством Байдена, который курировал Украину, работая в администрации Обамы. А мы знаем, что войну начал не Донбасс — не он напал на центральную Украину, а украинская армия напала на Донбасс.

За это привлечь Байдена нельзя, однако обнаружилась совершенно типичная коррупционная схема: сын Байдена попал в совет директоров компании Burisma, которую даже американская пресса признает «нечистым» и мошенническим предприятием. Ее руководитель Николай Злочевский сейчас осужден за коррупционную практику, а Байден был у него членом совета директоров и получал огромную зарплату.

Когда дело Burisma начал расследовать украинский экс-генпрокурор Виктор Шокин (мягко говоря, неоднозначная фигура), Джо Байден, пользуясь тем, что фактически все, что он говорил, немедленно исполнялось украинским правительством, потребовал, чтобы в течение нескольких часов Шокина больше не было в прокурорском кресле. Замечу, что он заявил об этом публично, и Шокина впоследствии действительно уволили, причем Байден потом этим гордился: «Вот как я борюсь с коррупцией на Украине — я сказал, и человек сразу же исчез». А где же тогда независимость Украины? А где же суверенитет? Никто не мог и помыслить, чтобы подобное сделал Путин, в том числе и при Януковиче. А Байден это делал — открыто, спокойно.

Фото file.liga.net

Все это произошло в 2015 году. То есть, на протяжении нескольких лет эта история лежала под спудом, и никто ей не интересовался. После победы Трампа на выборах, украинские чиновники, судя по всему, решили, что раз пришел новый начальник, то он, наверное, выгнал всех старых сотрудников и можно спокойно делать все, что угодно. Однако они не учли того, что несмотря на победу Трампа, реальную власть в США держит все та же либеральная глобалистская элита, которая, во-первых, взбешена результатами выборов, во-вторых, очень сильно ограничила полномочия президента и, в-третьих, неустанно работает над его импичментом, чтобы кресло главы государства занял «сертифицированный» человек. Таким человеком на выборах 2016 года была Хиллари Клинтон, а сейчас это вице-президент Трампа — Майк Пенс.

Украинские чиновники этого не знали, и генпрокурор Юрий Луценко, работавший в последние месяцы с Порошенко, в общем-то сказал правду в интервью американскому изданию The Hill. Напомню, в нем он заявил, что на него оказывалось давление по поводу дела Байдена, а посол США на Украине Мари Йованович вызывала его к себе и показывала список неприкасаемых представителей украинского истеблишмента. Луценко выложил все это в надежде на то, что Трамп его защитит, однако американский президент не смог этого сделать. В итоге на бывшего генпрокурора Украины обрушилась вся демократическая (а по сути дела антитрамповская) пресса. Нападкам также подверглось издание The Hill, которое начали называть рупором неких темных сил.

Зеленский — как раз-таки ставленник ультралибералов и глобалистов — сразу после победы на выборах заявил, что первым делом уволит Луценко именно за эту историю. В итоге украинские чиновники обожглись, потому что они не понимают одного — выборы в США и на Западе в целом сейчас не многое решают. Вообще, процесс голосования там вызывает у меня ассоциацию с детской игрушкой, где ты нажимаешь одну кнопочку, а эта штука тебе отвечает: «Неправильно», нажимаешь другую — «Неправильно» и так до тех пор, пока ты не нажмешь ту кнопку, которая им нужна. «Правильно» — это Хиллари Клинтон, а Трамп — это «Неправильно», так что последние 4 года эта коробочка пищит «Неправильно» и требует убрать действующего президента США.

И этим летом в рамках традиционной американской политической борьбы Трамп попробовал обратиться к Зеленскому с вопросом о том, что же все-таки произошло с сыном Байдена. Думаю, произошло именно это.

Фото censor.net.ua

«Байден — это не просто угроза. Это человек, в которого вложились»

— Позиция демократов гласит, что Трамп, подняв эту тему в разговоре с Зеленским, преследовал единственную цель — устранить политического конкурента.

— Это полное бесстыдство, поскольку сами демократы, находясь у власти, указывали Порошенко, какого генпрокурора назначать, а какого снимать. Они указывали, в отношении кого начинать расследования, а кого не трогать. Они уничтожили российское влияние на Украине через угрозы и вооруженный переворот. А когда Трамп попросил расследовать явно коррупционную историю, его обвинили в нарушении всех возможных правил. Сразу же появилось новое выражение to dig up dirt on someone (дословно: накопать грязь на кого-то, — прим. ред.), однако стоит заметить, что в американской практике, на протяжении десятков лет, кандидаты «копали грязь» друг на друга. Сами демократы постоянно «копали» на Трампа компромат.

Все ультралиберальные американские СМИ сейчас трубят, что Трамп одним этим запросом повлиял на ход всей предвыборной кампании. Ну, конечно! Каждый из кандидатов пытается повлиять на ход предвыборной кампании — он хочет победить, он хочет представить своего соперника плохим. И если кандидат все же находит подобные факты, то плохой человек просто не становится президентом. Это всегда так работало.

— Насколько серьезную угрозу представляет Байден для Трампа?

— Байден — это не просто угроза. Это человек, в которого вложились. Его продвигает 90% американской прессы. Соответственно, та же доля СМИ работает против Трампа.

Я бы вспомнил, как последний вообще стал президентом. Огромное количество людей голосовало, конечно же, не потому что они любят Трампа, а потому что они ненавидели Хиллари Клинтон, видя за ней всю эту ультралиберальную элиту. Еще одна, более глубинная причина заключается в том, что американцы тоже пострадали от ультралиберальной переделки мира.

Фото unian.net

От нее выиграли верхние классы, а MidWest America, она, как Детройт, из которого вывели все автомобильные концерны, а затем перенесли их в Китай или Южную Корею. Это типичная иллюстрация того, как американцы страдают от глобализации.

Ультралибералы сейчас ставят на Байдена, поскольку им кажется, что это наиболее проходящий кандидат против Трампа.

— Хотелось бы вернуться к импичменту. Сейчас все спотыкается о голосование Палаты представителей США, а также Сенат, где большинство у республиканцев. На ваш взгляд, при таких условиях Трампа не лишат власти?

— Сложно предсказать, поскольку сейчас будут задействованы очень мощные силы. В целом повод для ультралибералов совершенно позорный. Если с чьей-то стороны и была коррупция, то со стороны Байдена и его сына.

Эта история, к слову, показывает, что и Russiagate был высосан из пальца. В конце концов мы узнали, что никакого сговора между Трампом и Россией не было, а американцев 3 года «бомбили» этой информацией, подавая ее как аксиому.

Сейчас довольно затруднительно делать какие-то прогнозы, но могу сказать, что против Трампа работают абсолютно бесстыдные люди, которые с большей долей вероятности задействуют все возможные средства. Они точно пойдут на все, потому что нынешние их действия абсолютно бесстыдны: человека, который хотел расследовать коррупцию, обвинили за это в коррупции.