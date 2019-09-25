Конгресс США инициировал импичмент Трампа
Спикер палаты Представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила в своем Twitter о начале формальной процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
По ее мнению, поведение Трампа во время переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским является нарушением конституционных обязанностей президента США. И это лишь одна из причин импичмента.
Более 150 из 253 демократов в нижней палате Конгресса поддерживают импичмент, пишут «Ведомости».
Трамп удивился, что процедуру хотят начать, не ознакомившись с расшифровкой переговоров с Зеленским, и назвал действия демократов очередным этапом «охоты на ведьм». Президент США уверен, что демократы проиграют следующие выборы.
Ранее госсекретарь США прокомментировал обсуждение отстранения Трампа от власти.ОбществоВласть
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