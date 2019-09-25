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Конгресс США инициировал импичмент Трампа

02:23, 25.09.2019
Конгресс США инициировал импичмент Трампа
Фото: ru.m.wikipedia.org/ Shealah Craighead

Спикер палаты Представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила в своем Twitter о начале формальной процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

По ее мнению, поведение Трампа во время переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским является нарушением конституционных обязанностей президента США. И это лишь одна из причин импичмента.

Более 150 из 253 демократов в нижней палате Конгресса поддерживают импичмент, пишут «Ведомости».

Трамп удивился, что процедуру хотят начать, не ознакомившись с расшифровкой переговоров с Зеленским, и назвал действия демократов очередным этапом «охоты на ведьм». Президент США уверен, что демократы проиграют следующие выборы.

Ранее госсекретарь США прокомментировал обсуждение отстранения Трампа от власти.

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