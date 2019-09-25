Ягоды на снегу: чем встречают садоводов на «Казанской ярмарке»

Землянику «Сашенька» продают по 200 рублей за куст, за гортензию просят до тысячи

Фото: Инна Серова

Первый снег в сентябре спутал карты организаторов и участников традиционной специализированной выставки «Зеленое хозяйство», которая по традиции открылась на территории выставочного центра «Казанская ярмарка». На открытой площадке сразу за воротами центра расположилось не больше десятка участников, а покупателей утром в первый день работы выставки оказалось ненамного больше, чем продавцов. Об особенностях товара, ценах на посадочный материал и коммерческих перспективах участников выставки — в материале «Реального времени».



Малина снега не боится, а покупатели испугались

Саженцы ремонтантной (плодоносящей даже накануне зимы) малины и клубники и множества других плодовых кустарников привезли в Казань работники плодово-ягодного питомника из города Орлова, что в 70 км от Кирова.



— У нас и сейчас еще в питомнике очень много ремонтантной малины и клубники зреет, — не без гордости пояснила «Реальному времени» Людмила Прозорова. — А тут вот, смотрите, ягодки еще зеленые. Они подмерзли, но это уже в машине ночью их прихватило, пока сюда везли. Уж очень холодно было.

Прозорова честно признала, что ассортимент у них не очень широкий — рассчитан на среднего покупателя; и подчеркнула главный плюс своей продукции:

— Все, что обычно спрашивают, у нас есть. Не так много сортов, зато районированные! Мы находимся севернее Кирова и Казани, климат более суровый, так что в Казани наши сорта хорошо растут.

Саженцы ремонтантной (плодоносящей даже накануне зимы) малины и клубники и множества других плодовых кустарников привезли в Казань работники плодово-ягодного питомника из города Орлова, что в 70 км от Кирова

Цены у кировчан оказались совсем не демпинговыми: за кустик ремонтантной малины (плодоносит с августа до поздней осени) просят 500 рублей, а за маточный (прошлогодний, с развитой корневой системой) куст ремонтантной земляники «Сашенька» с особо крупными ягодами — 200 рублей.

За участие в ярмарке орловский питомник заплатил 23 тысячи рублей. Окупятся или нет эти затраты, плюс дорога и проживание в гостинице — пока неясно.

— Сегодня людей на ярмарку пришло немного, обычно больше бывает. Снег да холод покупателей спугнули. Ну, еще 5 дней впереди, будем надеяться.

Родина гортензии — Чебоксары

Гортензии из Свердловской области — из Каменска-Уральского — привезло частное предприятие ИПГ «Наш». По цене 400 рублей за небольшой кустик цветы разлетелись вмиг — через час после открытия их уже не было. Да и малина при цене всего 150 рублей за куст, правда, не ремонтантная, а обычная, продавалась куда активнее, чем у соседей.

Саженцы от ИПГ «Наш» вызывали у покупателей больше интереса еще и потому, что, в отличие от орловских, продавались в горшочках — с земляным комом. Такие зачастую приживаются лучше, чем с открытой корневой системой.

Индивидуальный предприниматель Владислав Васильев из Чебоксар также привез в Казань гортензии. Их разведением он с семьей занимается несколько лет: выкупил в садовом товариществе несколько участков, внедрил голландскую технологию — кусты из черенков сразу выращивает в горшках. Но сорта — не голландские, заверил мужчина, а местные, с легкостью выдерживающие неласковые российские зимы.

Саженцы продавались в горшочках — с земляным комом. Такие зачастую приживаются лучше, чем с открытой корневой системой

С недавних пор ИП Васильев расширил бизнес — поставил теплицу в Нижегородской области — в Воротынце.

Цены на васильевские гортензии вполне сопоставимы с казанскими — от 500 до 1000 рублей в зависимости от размера куста и сорта.

— Цветут они с июля до самых морозов, — заверил Васильев. — Гортензии синей и прочих экзотических расцветок мы не выращиваем, только классические — белые и розовые.

А из города Мурома на ярмарку привезли сушеные грибы, северные «витаминные» ягоды, рассаду душистых трав-приправ и многолетних цветов для оформления альпийских горок, клумб и рабаток. Продавец заверила, что все сорта — от душицы до декоративного льна — районированные и хорошо переносят суровые зимы.

Куда исчезла антоновка

Заинтересовали покупателей и саженцы гигантского вида ремонтантной ежевики и малины из Удмуртии. Продукцию ижевского частного хозяйства Воробьева, входящего в удмуртский Союз производителей посадочного материала, продавец расставил вокруг импровизированного стола с подносами, на которых лежали ягоды размером с грецкий орех. Рассмотрев их, садоводы загорались и охотно раскрывали кошельки.

— Я кустик гигантской малины за 350 рублей взял, это на сто рублей дороже, чем у местных продавцов на рынке, — поделился с «Реальным временем» информацией садовод Рустам Галиакберов. — Дороговато, конечно, но поэкспериментировать хочется.

Продавцы клялись, что незнакомые новые сорта зимних яблок с разнообразными звучными названиями лежать в ящиках, не проявляя признаков гниения, будут долго — как минимум до Нового года

Дороже платили казанские садоводы приезжим продавцам и за саженцы яблонь — в среднем также на 100 рублей. Выбирали зимние сорта — пригодные к хранению. Продавцы клялись, что незнакомые новые сорта зимних яблок с разнообразными звучными названиями лежать в ящиках, не проявляя признаков гниения, будут долго — как минимум до Нового года. И что новые яблони будут удобными в «эксплуатации» — низкорослыми и с шаровидной кроной.

А на вопросы, куда девались старые знакомые, проверенные временем сорта яблок вроде антоновки и башкирской красавицы, честно отвечали, что больше их не разводят:

— Яблони старые, черенки на прививку от них брать уже не получается, поэтому старые сорта мы уже практически не разводим.

Ягодка на блюдечке

— Такие выставки нужны и полезны, — считает представитель «Союза садоводов РТ» в Зеленодольском районе Татарстана Андрей Мамаев. — Обычно они собирают большое количество народа. Это ведь очень важно — обмениваться опытом и районированным посадочным материалом, приобретать саженцы, которые гарантированно приживутся и будут плодоносить в местных условиях. А то зачастую как бывает? Везут сюда саженцы за тридевять земель, и люди покупают то, что у нас не приживется.

Правда, перед покупкой новых сортов кустарников и плодовых деревьев, садоводам в идеале, по мнению Мамаева, стоит не только смотреть на их происхождение, но и советоваться с агроконсультантами:

— Было бы хорошо, если бы агроконсультанты были в каждом садовом обществе. Тогда не получалось бы так: выбрал садовод яблоньку по своему разумению, купил, посадил, а через 3 года выяснилось, что толку от нее не будет, потому что этот сорт с нашим климатом не дружит.

Перед покупкой новых сортов кустарников и плодовых деревьев, садоводам в идеале, по мнению Мамаева, стоит не только смотреть на их происхождение, но и советоваться с агроконсультантами

Ну, а специалист — директор плодопитомника «Займище» и член правления Союза садоводов Татарстана Екатерина Кучумова — высказала свою точку зрения на причины, по которым выставка на «Казанской ярмарке» оказалась сегодня немноголюдной и объяснила, почему сама не принимает в ней участия:

— В последнее время в этих выставках участвуют по большей части перекупщики. Это естественно, потому что сами плодовые питомники просто не имеют времени на торговлю. Но есть и опасность: перекупщик может слукавить, привезти сорт, который для нашего климата не годится. У нас вообще был случай, когда перекупщик один раз поторговал нашим посадочным материалом, а потом стал торговать неизвестно откуда взявшейся клубникой под маркой нашей. Хорошо, что мне об этом сообщили — я вовремя приехала, разобралась с ним.

Кучумова отметила, что раньше местным производителям посадочного материала места на таких выставках предоставлялись по низким ценам — со скидками, а в последние годы участие в них стало дорогим удовольствием, с учетом того, что нет гарантии, что торговля пойдет хорошо.

Приобретать посадочный материал она посоветовала садоводам не на ярмарках, а в специализированных клубах. В Казани, к примеру, сортовые саженцы с гарантией качества можно заказать в Клубе органического земледелия. А если уж вам что-то глянулось на выставке или ярмарке, то надо быть внимательным, чтобы не попасть впросак:

— К примеру, когда мы продаем свою продукцию, мы не используем фотографий из Интернета — только собственные. И специально снимаем ягоды и другие плоды на ладони или на блюдечке диаметром 15 сантиметров, так, что покупатель может оценить их реальный размер.