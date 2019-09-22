Куда пойти в Казани: погружение в «Сны Спящей красавицы», «Рождение джаза» и фестиваль Галины Вишневской

Афиша мероприятий с 23 по 29 сентября

Грядущая неделя подарит казанцам и гостям города новаторское хореографическое шоу «Сны Спящей красавицы», оперный фестиваль имени легендарной Галины Вишневской, выступления камерных и джаз-оркестров и выставку-ярмарку для заядлых садоводов. Подробнее об этих и других культурных и массовых событиях в Казани — в обзоре «Реального времени».

«Рождение джаза»

23 сентября поклонников музыки ждут сразу три концерта. В дневное время можно будет насладиться «Рождением джаза» — популярными жанровыми композициями в исполнении джаз-оркестра РТ под управлением Сергея Васильева. Концерт пройдет в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая.

В 11.00 поклонников джаза ждут по адресу ул. Павлюхина, 73.

Билеты от 250 рублей.

6+

Классика от Рустема Абязова

Вечером того же дня Казанский камерный оркестр La Primavera откроет свой XXXI сезон концертом «Феерические метаморфозы La Primaver’ы» в ГБКЗ им. С. Сайдашева. В программе классические произведения А. Вивальди, Р. Штрауса, И. Штрауса и Б. Четвергова. Дирижер Рустем Абязов.

Начало мероприятия в 18.30.

Билеты от 400 рублей.

6+

Казанский камерный оркестр La Primavera откроет свой XXXI сезон концертом в ГБКЗ им. С. Сайдашева. Фото Олега Тихонова

Музыкальное «хулиганство» в Театре на Булаке

«Музыка вокруг нас» — еще один концерт, запланированный на вечер понедельника. Камерный оркестр Молодежного театра на Булаке под управлением художественного руководителя и дирижера Дмитрия Чиркова приготовил для своих слушателей новую программу. Их ожидают хиты и саундтреки мирового кино, флешмоб с участием зрителей, дирижера и оркестра, а также другие сюрпризы.

Любители музыкальных экспериментов приглашаются к 19.00 на Право-Булачную, 13.

Билеты от 250 рублей.

0+

Гастроли в рамках «Моста дружбы»

23 сентября молодые и талантливые исполнители — коллектив Чеченского государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо» — дадут концерт в Казани в рамках тура по Татарстану. Выступление состоится в филармонии им. Г. Тукая. В программу войдут зажигательные хореографические номера и лирические музыкальные композиции.

Билеты от 350 рублей

6+

Коллектив Чеченского государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо» даст концерт в Казани в рамках тура по Татарстану. Фото grozny-inform.ru

Что снилось Спящей красавице?

В среду, 25 сентября, в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» состоится шоу-представление «Сны Спящей красавицы». Новаторская театральная постановка классического сюжета про заснувшую принцессу предлагает зрителям заглянуть в ее сновидения. Роль принцессы Авроры исполняет Диана Вишнева, а вызволять ее из чар Морфея будет солист Штутгартского и Голландского национального балетов Марайн Радемакер.

Начало представления в 20.00.

Взрослый билет от 3000 рублей.

12+

Оперный фестиваль памяти Галины Вишневской

25 сентября Государственный симфонический оркестр РТ открывает 54-й концертный сезон фестивалем памяти Галины Вишневской. Фестиваль в честь оперной певицы и народной артистки СССР в Казани пройдет впервые. В среду (первый день фестиваля) на сцене БКЗ им. Сайдашева прозвучат Симфония №5 и Симфония №14 Дмитрия Шостаковича. Перед зрителями выступят солистка Центра оперного пения Галины Вишневской Ирина Морева (сопрано) и грузинский вокалист Гиорги Челидзе (бас). Дирижер — Александр Сладковский.

27 сентября в рамках фестиваля состоится еще один концерт. Зрители услышат оперные арии из произведений Дж. Верди, П. Чайковского, Дж. Пуччини, С. Прокофьева, А. Лара и Ф. Чилеа. Солисты Екатерина Петрова (сопрано), Ирина Морева (сопрано), Михаил Новиков (тенор), Станислав Ли (баритон). Дирижер Марко Боэми.

Начало концертной программы в 18.30

ГБКЗ им. Сайдашева, Площадь Свободы, 3.

Билеты от 600 рублей.

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Фестиваль в честь оперной певицы и народной артистки СССР Галины Вишневской в Казани пройдет впервые. Фото culture.ru

Выставка «Зеленое хозяйство: осенний сезон»

С 24 по 28 сентября состоится крупнейшее в Поволжье выставочное мероприятие для тех, кто спешит отметить завершение садово-огородного сезона и начать готовку к следующему. Посетители смогут подобрать себе посадочный материал «под зиму», орудия труда, удобрения, средства защиты растений, парники и теплицы, хозяйственные товары, спецодежду. Выставка «Зеленое хозяйство: осенний сезон» пройдет одновременно с выставкой для людей зрелого и старшего возраста «Активное долголетие», а также тематической Ярмаркой текстиля.

Выставочный центр «Казанская ярмарка».

Вход свободный.

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День открытых дверей в Банке России

28 сентября отделение Банка России по РТ, которое выглядит как музей, на день таковым и станет. Здесь пройдет познавательная интерактивная экскурсия, фотовыставка и выставка редких банкнот. С 10.00 в до 18.00 обычно закрытое для посторонних здание приглашает всех желающих на фотовыставки «250 лет российским ассигнациям» и «Дом для Банка», а также выставку «Полимерные банкноты зарубежных стран». Сотрудники банка продемонстрируют работу специальных машин, быстро и безошибочно подсчитывающих огромные объемы денежной массы, проведут мастер-классы по определению подлинности купюр, устроят оригинальные развлечения для юных гостей.

Вход свободный.

Национальный банк РТ, ул. Баумана, 37.

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28 сентября отделение Банка России на день станет музеем. Фото Олега Тихонова