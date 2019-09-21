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Видеоопрос: «0,9 литра пива каждый день — это много или мало?»

07:00, 21.09.2019
Видеоопрос: «0,9 литра пива каждый день — это много или мало?» Фото: Максим Платонов

На неделе эксперты российского Минздрава рассказали, какое количество алкоголя можно употреблять каждый день без ущерба для здоровья. Оказалось, что мужчины ежедневно могут позволить себе без малого литр пива, а женщины — 200 мл вина (при этом эксперты советуют сделать абсолютно трезвыми как минимум 2 дня в неделю).

«0,9 литра пива каждый день — это много или мало?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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