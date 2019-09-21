Видеоопрос: «0,9 литра пива каждый день — это много или мало?»

На неделе эксперты российского Минздрава рассказали, какое количество алкоголя можно употреблять каждый день без ущерба для здоровья. Оказалось, что мужчины ежедневно могут позволить себе без малого литр пива, а женщины — 200 мл вина (при этом эксперты советуют сделать абсолютно трезвыми как минимум 2 дня в неделю).

