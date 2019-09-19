Минздрав России назвал безопасную дозу алкоголя на каждый день

Эксперты Министерства здравоохранения России назвали безопасное количество алкоголя, которое можно употреблять ежедневно.

Стандартной порцией являются 10 граммов чистого алкоголя. Пределами считаются не более двух стандартных порций в день и не более трех стандартных порций для мужчин.

Одна стандартная порция соответствует 100 миллилитрам вина крепостью 12% и 300 миллилитрам пива крепостью 4,5%. Таким образом, для женщин безопасной порцией будет 200 миллилитров вина и 600 миллилитров пива, а для мужчин — 300 миллилитров вина и 900 миллилитров пива.

При этом эксперты советуют устраивать как минимум два «трезвых» дня в неделю, чтобы употребление указанного количества алкоголя не наносило серьезного вреда для здоровья, пишет «РИА Новости».

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что в России почти вдвое сократилось потребление спиртного. На сегодня оно оценивается в 9,7 литра на человека.