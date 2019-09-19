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Минздрав России назвал безопасную дозу алкоголя на каждый день

05:58, 19.09.2019
Минздрав России назвал безопасную дозу алкоголя на каждый день
Фото: pixabay.com

Эксперты Министерства здравоохранения России назвали безопасное количество алкоголя, которое можно употреблять ежедневно.

Стандартной порцией являются 10 граммов чистого алкоголя. Пределами считаются не более двух стандартных порций в день и не более трех стандартных порций для мужчин.

Одна стандартная порция соответствует 100 миллилитрам вина крепостью 12% и 300 миллилитрам пива крепостью 4,5%. Таким образом, для женщин безопасной порцией будет 200 миллилитров вина и 600 миллилитров пива, а для мужчин — 300 миллилитров вина и 900 миллилитров пива.

При этом эксперты советуют устраивать как минимум два «трезвых» дня в неделю, чтобы употребление указанного количества алкоголя не наносило серьезного вреда для здоровья, пишет «РИА Новости».

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что в России почти вдвое сократилось потребление спиртного. На сегодня оно оценивается в 9,7 литра на человека.

Общество
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