В больницах Татарстана выявили нарушения, связанные с оказанием платных медицинских услуг

Прокуратура Татарстана выявила массовые нарушения в больницах, связанные с оказанием платных медицинских услуг, в том числе льготной категории граждан.



Так, нарушения нашли в ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ». На официальном сайте учреждения была размещена информация о прейскуранте цен на платные медицинские услуги, которая являлась неактуальной.

Также проблемы были выявлены в больницах Казани, Нижнекамска, Чистополя, Заинска, Тукаевского, Алькеевского, Сабинского, Рыбно-Слободского и Новошешминского районов, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



Всего по итогам проверок прокуроры обнаружили более 40 нарушений законодательства. В целях их устранения внесено 28 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 17 должностных лиц. Еще 11 представлений находятся на стадии рассмотрения.



Ранее сообщалось, что в Татарстане откроется единый диспетчерский центр для скорых из районов.