Вафин Рафис Салихзянович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Новошешминская центральная районная больница»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «стоматология» (1997 г.), интернатуру по специальности «стоматология» (1998 г.). Проходил повышение квалификации в КГМА по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» и «стоматология хирургическая» (2015 — 2016 гг.).
Трудовая деятельность:
С 1998 по 2006 г. — врач стоматолог-хирург в Новошешминской ЦРБ.
С 2006 по 2017 гг. — заведующий поликлиникой, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Новошешминской ЦРБ.
С февраля 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Новошешминская центральная районная больница».
Награжден почетной грамотой министерства здравоохранения Республики Татарстан, благодарственным письмом Государственного Совета Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423190,, с. Новошешминск, ул. Майская, 8
- Телефон: +7(84348) 2-20-94
- Email: Rafis.Vafin@tatar.ru
Дата последнего обновления: 06.05.2018