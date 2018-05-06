Список персон

Вафин Рафис Салихзянович

Медицина
Вафин Рафис Салихзянович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Новошешминская центральная районная больница»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «стоматология» (1997 г.), интернатуру по специальности «стоматология» (1998 г.). Проходил повышение квалификации в КГМА по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» и «стоматология хирургическая» (2015 — 2016 гг.).

Трудовая деятельность:

С 1998 по 2006 г. — врач стоматолог-хирург в Новошешминской ЦРБ.
С 2006 по 2017 гг. — заведующий поликлиникой, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Новошешминской ЦРБ.
С февраля 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Новошешминская центральная районная больница».

Награжден почетной грамотой министерства здравоохранения Республики Татарстан, благодарственным письмом Государственного Совета Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423190,, с. Новошешминск, ул. Майская, 8
  • Телефон: +7(84348) 2-20-94
  • Email: Rafis.Vafin@tatar.ru

Дата последнего обновления: 06.05.2018

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