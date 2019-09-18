Фотомарафон «100-летие ТАССР»: кормление детей и матерей в Доме охраны материнства и младенчества, 1926 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 31-я
После страшного голода, войны и эпидемий перед руководством Татреспублики стояла серьезная задача: нужно было поднимать здравоохранение и особенно — заботиться о детях.
Отдельных усилий требовала охрана здоровья новорожденных и их матерей. Россия лежала в руинах. Количество матерей, рожавших малышей без отца, или оставшихся без кормильца, росло. Эту проблему, как могли, решали власти.
К весне 1923 года в Казани уже действовал дом охраны материнства и младенчества: в нем можно было разместить до 200 женщин с детьми. Они получали медицинский уход, питание и заботу до достижения детьми определенного возраста (на то оно было и младенчество). Дом этот находился в ведении Наркомздрава и располагался на Большой Красной. Это заведение периодически выполняло и роль приюта для младенцев-сирот или грудных подкидышей (а их тоже было немало в те нелегкие годы).
Здесь матерей учили обращаться с малышами, предоставляли им условия для жизни. На предметы ухода за новорожденными и на пищу молодая мать получала в 1925—1926 годах 1 рубль 73 копейки (при том, что средний дневной заработок по республике составлял 1,86 рубля).
Государство пыталось оказать посильную помощь нуждающимся матерям: их пытались временно трудоустроить, а для детей организовывали ясли. В 1926—1927 годах в Казани было организовано Трудовое общежитие матерей: здесь были мастерские, где безработные женщины с грудными детьми могли получить жилье и работу.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Хорошо видны два иудея в черных шляпах, а над третьим этажом по всему фасаду видна надпись на иврите.
В 1926 году Синагога ещё работала - международные марксисты-террористы закроют её , "по просьбам трудящихся", через несколько лет.
История создания и открытия Казанской Синагоги хорошо задокументирована - сохранились и брошюры с указанием жертвователей, проделанных работ и их стоимость и т.д. и архивные документы.
Все фотографии чрезвычайно интересные и требуют внимательного просмотра и подробного разбора.
Спасибо уважаемым автору, РВ и НМ РТ за фото-проект к 100-летию ТАССР.