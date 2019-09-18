Фотомарафон «100-летие ТАССР»: кормление детей и матерей в Доме охраны материнства и младенчества, 1926 год

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После страшного голода, войны и эпидемий перед руководством Татреспублики стояла серьезная задача: нужно было поднимать здравоохранение и особенно — заботиться о детях.

Отдельных усилий требовала охрана здоровья новорожденных и их матерей. Россия лежала в руинах. Количество матерей, рожавших малышей без отца, или оставшихся без кормильца, росло. Эту проблему, как могли, решали власти.

К весне 1923 года в Казани уже действовал дом охраны материнства и младенчества: в нем можно было разместить до 200 женщин с детьми. Они получали медицинский уход, питание и заботу до достижения детьми определенного возраста (на то оно было и младенчество). Дом этот находился в ведении Наркомздрава и располагался на Большой Красной. Это заведение периодически выполняло и роль приюта для младенцев-сирот или грудных подкидышей (а их тоже было немало в те нелегкие годы).

Дом охраны материнства и младенчества на Большой Красной. Казань, 1926 год. Фото из фондов Национального музея РТ

Здесь матерей учили обращаться с малышами, предоставляли им условия для жизни. На предметы ухода за новорожденными и на пищу молодая мать получала в 1925—1926 годах 1 рубль 73 копейки (при том, что средний дневной заработок по республике составлял 1,86 рубля).

Купание ребенка в Доме охраны материнства и младенчества. Казань, 1926 год. Фото: из фондов Национального музея РТ

Государство пыталось оказать посильную помощь нуждающимся матерям: их пытались временно трудоустроить, а для детей организовывали ясли. В 1926—1927 годах в Казани было организовано Трудовое общежитие матерей: здесь были мастерские, где безработные женщины с грудными детьми могли получить жилье и работу.

Людмила Губаева