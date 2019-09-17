«Погода будет только ухудшаться». В Татарстане октябрь наступил в сентябре

Три сентября, две недели «июня» и разбитые надежды на бабье лето — 2019

Фото: Олег Тихонов

С этой недели жители Татарстана и соседних регионов буквально на себе почувствовали похолодание. Не исключено, что теплые солнечные деньки, которыми жители Поволжья наслаждались на прошлой неделе, были последние в этом году. Как погода отразилась на выборах в стране, дождемся ли мы бабьего лета и готовы ли муниципальные службы к резкому похолоданию, разбиралось «Реальное время».

Как погода повлияла на явку в день голосования

Изменения погоды сказываются на многих сферах жизни. Так, еще неделю назад, в Единый день голосования, 8 сентября, в Европейской части России было солнечно и довольно тепло. И такие погожие деньки радовали до конца прошлой недели.

Разумеется, в такую погоду жители мегаполисов стараются выехать за пределы города (на пикники, по грибы, на дачи за остатками урожая), что, собственно, многие и делали 8 сентября. Это не могло не отразиться на явке. В целом аналитики отметили низкую посещаемость по стране. Так, в Москве до участков голосования дошли лишь 21% избирателей.

Эксперты пассивность электората связали со многими факторами, в том числе и с погодой. Например, политолог Марат Баширов отметил, что ясный день сыграл против явки — но не в случае с Татарстаном.

— Власти обеспечили хорошую погоду, и это иногда работает в минус. Но явка хорошая в Татарстане, достаточная для того, чтобы признать выборы легитимными, — поделился он своими впечатлениями с «Реальным временем».

Действительно, Татарстан и Башкортостан стали практически исключением. На выборах в Госсовет РТ явка составила более 70%. В соседней Башкирии, где выбирали главу республики (победил Радий Хабиров), проголосовал такой же процент избирателей. Избирательные участки в обоих регионах работали дольше обычного. В Татарстане они открылись на час раньше — в 7 утра. Так что сознательные граждане могли ранним утром опустить бюллетень в урну и посвятить себе и своему огороду целый день. В Башкирии, наоборот, оставили время на вечер: УИКи были открыты для избирателей до 21 часа. В любом случае это результат грамотного подхода местных ЦИКов.

Антициклон ушел на юг

После выборов можно было еще неделю наслаждаться солнечными лучами. Но началась смена характера погоды в европейской части страны — это на себе заметил, пожалуй, каждый местный житель.

Похолодание в первую очередь связано с тем, что антициклон, который поддерживал теплую температуру ушел на юго-восток. Это, выражаясь языком специалистов, «повлекло за собой смену синоптической ситуации и перестройку атмосферных процессов». Северные циклоны понизили температурный фон, произошла смена сезонов.

Оставшиеся дни сентября синоптики гидрометцентра России предсказывают облачными и прохладными. Холодная погода, например, ожидается в предстоящую субботу, в том числе в Поволжье. В центральной части России возможны понижения температуры немного холоднее нормы. Начало осени в целом характеризуется похолоданием с осадками.

Стремительно солнечные дни в Казани сменились серостью сентябрьского неба. Но стоит ли раньше времени оставлять солнечные дни позади, ведь не исключено и потепление с прояснениями?

Осень в Казани ознаменовала свой приход первым предупредительным сообщением. ГУ МЧС России по РТ с ссылкой на данные Гидрометцентра Татарстана предупреждают о сильном ветре с порывами до 17 м/с. Метеорологи настаивали, что с воскресенья, 15 сентября в Татарстане начнется похолодание. Впрочем, сообщалось и о возможном возвращении бабьего лета.

Октябрьская погода

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев рассказал «Реальному времени» о ситуации в Татарстане.

— После двухнедельной хорошей и комфортной погоды, наша территория попала под обширное влияние барической депрессии, — сообщил он. — К нам приходят циклоны с северо-запада, которые создают неустойчивый характер погоды. В ближайшее время до конца недели, погода будет только ухудшаться. Ожидается понижение температуры, как дневной, так и ночной. Температура, согласно прогнозам Гидрометцентра России, понизится к 22-му сентября до 9-ти градусов, а ночью до 2-х градусов.

Профессор также заметил, что температура в Казани чуть ниже нормы, которая составляет 13 градусов. Из-за барических градиентов ожидается дождь и ветер, атмосферный фон будет понижен. Тем не менее, он считает, что ситуация могла быть и хуже.

Оказалось, если смотреть на норму, то погода в данный момент, скорее, характеризует октябрь. Ближайшие десять дней изменений точно не стоит ждать, но как только общий фон стабилизируется, можно будет и понадеяться на пару теплых деньков.

Казань к холодам готова

Между тем, жители Татарстана обеспокоены и «погодой в доме» — включат ли коммунальные службы отопление. Так, на совещании в мэрии Казани, которое прошло накануне, к низким температурам готовы все 783 объекта социальной сферы и 5 270 многоквартирных жилых дома с центральным отоплением — это 99% зданий в Казани.

По словам председателя комитета ЖКХ мэрии столицы Татарстана Дмитрия Анисимова, за последние годы в городе модернизировали 40 котельных — это треть от количества действующих. Включиться в отопительный сезон в любой момент при необходимости могут и ведомственные котельные, которые подают тепло в 90 домов и объектов соцсферы.

Начало отопительного сезона в Казани объявят с учетом погодных условий. Если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней не будет превышать +8 градусов, тогда включат батареи в домах. Учреждения соцсферы готовы к досрочной подаче тепла.