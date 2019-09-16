Фотомарафон «100-летие ТАССР»: группа сотрудниц ТатЦИКа и СНК АТССР 8 марта 1929 года

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 29-я

В Советской Татарии, как и по всей Советской России, а позже — и по всему СССР, пытались сделать женщину полноправным членом общества. Но получалось неловко и не сразу.

Надо сказать, что до революции мусульманки Татарии были самыми эмансипированными во всей царской России. Им дозволялось учиться, образование девочкам давали и дома, и в специальных школах. Городские татарки модно одевались, могли заниматься общественной деятельностью.

Девушки-татарки, фото из ателье между 1905—1910 гг.

Но, конечно, степень закрепощенности женщины, особенно из бедной семьи, была огромной. Да и богатые татарки, даже будучи образованными и деятельными, все равно слепо подчинялись родителям: например, не могли выходить замуж без их дозволения, а на свадьбе до начала 1920-х годов не имели права сидеть за одним столом с мужчинами.

После того, как по молодой Татреспублике прокатилась война, стало, что называется, «не до жиру». Женщин вовсю привлекали к общественным работам, а советская власть провозгласила равенство полов во всех сферах жизни.

Комсомолки 1920-х гг. Объединенно-Слободского РКСМ города Казани. Фото: Национальный архив РТ

Женщины вынуждены были работать, чтоб прокормить своих детей: в годы войны многие из них остались без мужей. В городе они были заняты в текстильной и пищевой промышленности, продавали продукты, работали в прачечных и швейных мастерских, мыли посуду и готовили пищу, ухаживали за детьми и за больными в лечебницах. Женский рабочий день в то время составлял около 14 часов, причем оплачивалось только восемь. Весь остальной труд с нее никто не снимал. Мало было тех сфер, в которых не работали бы женщины. Их активно привлекали к общественной деятельности, они вступали в комсомол и в партию, участвовали в выборах.

Но до полного освобождения было далеко: общество все еще продолжало рассматривать женщину как некоего рода товар. В условиях тотальной безработицы середины 1920-х годов предприятия старались брать на работу здоровых мужчин, чтобы не платить декретных или больничных более слабым в физическом отношении женщинам. Низкая квалификация работниц тоже не очень способствовала их трудоустройству. Поэтому буйным цветом среди нечистоплотных чиновников расцветала «торговля рабочими местами», когда девушки получали работу в обмен на собственное тело. Об этом писала и пресса тех лет, есть и архивные документы, свидетельствовавшие об этом.

К концу 1920-х ситуация начала выправляться: сокращения работниц прекратились, ликбез принес свои плоды, выросла квалификация женщин в целом и почти встала на ноги система детских садов и яслей.

Людмила Губаева