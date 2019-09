Метки на мизинчиках: как в Пакистане не дают лечить полиомиелит

В XXI веке на планете остались страны, где прививки от полиомиелита считают сущим злом, а умерших или покалеченных болезнью детей — святыми мучениками. Речь идет о Пакистане, где был зарегистрирован рост числа случаев заражения полиомиелитом — вирусным заболеванием детей, которое в считанные часы поражает нервную систему и может вызвать паралич. Фруд Бежан и Дауд Кхаттак рассказали о странной «борьбе с борьбой» против полиомиелита в Пакистане в материале для RFE/RL.

Вооруженное насилие, антивакционные заговоры и религиозный радикализм давно пытаются препятствовать борьбе с разрушительной болезнью полиомиелит в Пакистане. Но сейчас команды, проводящие вакцинацию примерно 220 миллионов жителей Южной Азии, столкнулись с новым препятствием: фальшивые маркеры.

Родители, которые относятся с подозрением к правительственной прививочной кампании, пустили в ход специальные маркеры. Врачи используют эти маркеры, чтобы ставить цветные метки на мизинцы левой руки детям после вакцинации. Работники здравоохранения говорят, что родители, которые против вакцинации, помечают мизинцы своих детей, чтобы казалось, будто они прошли процедуру, хотя фактически дети оставались непривитыми. Из-за этих уловок команды по вакцинации пропускают детей, которым нужна прививка — болезнь победить не удается.

В Нигерии вспышки случаев заболеваний полиомиелитом прекратились несколько лет назад, Пакистан и Афганистан остаются единственными странами в мире, где появляются сообщения о новых случаях заражения.

В Нигерии вспышки случаи заболеваний полиомиелитом прекратились несколько лет назад. Фото albayan.ae

Ситуация с фальшивыми метками высвечивает сложности, которые не дают Пакистану избавиться от полиомиелита — детской болезни, которая ведет к деформации конечностей, параличу и даже смерти. Благодаря прививочной кампании, которая проводилась последние несколько лет, число случаев заболевания полиомиелитом сильно сократилось. В прошлом году была зарегистрирована всего дюжина случаев.

Вооруженный оплот

Но в этом году число заболеваний выросло до 45. Из них 35 зарегистрированы в северо-восточной провинции Хайбер-Пахтунхва. Хайбер-Пахтунхва — бедный и консервативный район, который был опорным пунктом для вооруженных группировок, таких как Аль-Каида и пакистанский Талибан (обе организации запрещены в России). Многие жители провинции, имеющей прозрачную границу с Афганистаном, с подозрением относятся к вакцине от полиомиелита. Подозрения подогревают консервативные исламские священнослужители и боевики, которые называют прививки тайным заговором Запада с целью ранить или стерилизовать детей.

Доктор Имтиаз Али Шах, глава правительственного центра по мониторингу полиомиелита в провинции Хайбер-Пахтунхва, обеспокоен — фальшивые метки на мизинцах стали самой свежей угрозой успешной борьбе с полиомиелитом.

«Наши работники сначала спрашивают родителей, привиты ли их дети, — рассказывает Шах. — Чтобы убедиться в этом, мы проверяем пальцы детей — есть ли там специальные метки. Если есть, значит, дети привиты. Но потом мы поняли, что некоторые родители ставят фальшивые пометки на пальчики детей до того, как команды по вакцинации приезжают в их селения».

Пакистанский работник здравоохранения 16 мая вводит капли полиовакцины ребенку на железнодорожной станции в Лахоре. Фото rferl.org

Шах говорит, что подозрения в подлоге появились в этом году, когда 17 из 45 случаев заболевания случились в одном городе на северо-востоке — Банну, насчитывающем 50 тысяч населения. Ранее в этом городе происходили смертельные нападения на работников, которые борются с полиомиелитом, а также известно об активности местных боевиков.

Шах отправил туда чиновников из сферы здравоохранения, чтобы перепроверить, были ли дети с метками на мизинцах действительно провакцинированы.

«Когда мы осмотрели несколько детей, то обнаружили, что они не были привиты», — говорит Шах.

Шах говорит, что местное правительство в Банну собирается решать проблему фальшивых меток. Раньше команды по вакцинации от полиомиелита докладывали полиции о родителях, которые отказывались прививать детей. Но затем вакцинаторы перестали регистрировать жалобы, поступающие в органы власти. Правительство запустило медиакампанию, целевой аудиторией которой были родители, священнослужители и школьные учителя, с целью развеять мифы о вакцинации.

В апреле, после массовой паники, вызванной слухами о детях, которые падали в обмороки или которых рвало после вакцинации, прививочная кампания была сорвана. С распространением слухов тысячи родителей бросились в детские больницы, работающие в столице провинции, городе Пешавар, принуждая медицинские учреждения объявлять чрезвычайные ситуации. Слухи оказались сильно преувеличенными.

Исследования общественного здравоохранения в Пакистане продемонстрировали, что безграмотность матерей и низкая осведомленность родителей о вакцинах в сочетании с нищетой, распространенной в сельской местности, — факторы, которые наиболее часто влияют на решение родителей о вакцинации детей от полиомиелита.

Антипрививочная пропаганда также подпитывается недоверием к западным государствам, которые финансируют программу вакцинации — в том числе и фейковая кампания по борьбе с гепатитом, которая была запущена ЦРУ в 2011 году для того, чтобы установить местоположение лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена, жившего в Абботтабаде (город в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва), где он и был убит силами США.

С того времени некоторые священнослужители даже опубликовали фетвы, в которых дети, парализованные в результате полиомиелита или умершие из-за болезни, признаются «великомучениками», так как они отказались быть обманутыми «тайным сговором Запада». Пакистанские боевики распространяли информацию, что вакцины, изготовленные на Западе, содержали свиной жир или алкоголь — оба продукта запрещены в исламе. В последние годы боевики в Пакистане похищали, избивали и убивали вакцинаторов или их вооруженный конвой, чтобы остановить местные кампании по борьбе с полиомиелитом.

