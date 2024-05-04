Рустам Минниханов встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном
Рустам Минниханов в столице Объединенных Арабских Эмиратов встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном.
Раис республики, председатель группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» принес соболезнования руководству страны в связи с кончиной шейха Тахнуна бин Мохаммеда Аль Нахайяна — соратника отца-основателя ОАЭ, приближенного советника шейха Заида.
Во время встречи с президентом ОАЭ они обсудили текущую ситуацию экономического сотрудничества и ее перспективы.