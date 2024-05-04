Президент Таджикистана отправился в Москву на празднование Дня Победы

По приглашению президента России Владимира Путина глава Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Об этом сообщил представитель пресс-службы таджикского лидера информационному агентству РИА «Новости».

Перед вылетом Рахмон посетил Парк Победы в Душанбе, где принял участие в церемонии возложения венка, посвященной годовщине Великой Победы.

В Москве Рахмон станет участником торжественных мероприятий, приуроченных к 79-й годовщине победы во Второй мировой войне.

Ранее сообщалось, что Россию на День Победы посетят президент Казахстана Токаев и президент Лаоса Сисулит.

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Рената Валеева