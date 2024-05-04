Правительство России запретило экспорт сахара до 31 августа 2024 года
Правительство России ввело временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы до 31 августа 2024 года. Соответствующее постановление подписано и опубликовано.
Запрет введен для обеспечения стабильности внутреннего продовольственного рынка.
Исключения предусмотрены для поставок сахара в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС):
- Армения — 28 тыс. тонн
- Белоруссия — 5 тыс. тонн
- Казахстан — 120 тыс. тонн
- Киргизия — 28,5 тыс. тонн
Распределение объемов экспорта между производителями возложено на Министерство сельского хозяйства.
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