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Правительство России запретило экспорт сахара до 31 августа 2024 года

09:15, 04.05.2024
Правительство России запретило экспорт сахара до 31 августа 2024 года
Фото: Динар Фатыхов

Правительство России ввело временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы до 31 августа 2024 года. Соответствующее постановление подписано и опубликовано.

Запрет введен для обеспечения стабильности внутреннего продовольственного рынка.

Исключения предусмотрены для поставок сахара в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС):

  • Армения — 28 тыс. тонн
  • Белоруссия — 5 тыс. тонн
  • Казахстан — 120 тыс. тонн
  • Киргизия — 28,5 тыс. тонн

Распределение объемов экспорта между производителями возложено на Министерство сельского хозяйства.

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Рената Валеева
Татарстан

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